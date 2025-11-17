La Capital | Información General | plataformas

Precios plataformas de streaming: cuánto cuesta Amazon Prime, Netflix, Hbo Max, Disney + y YouTube

A la hora de elegir qué mirar es importante evaluar el gasto mensual. El costo de principales plataformas de series, películas y música on demand

17 de noviembre 2025 · 16:48hs
En Argentina, la oferta de plataformas de series y películas por streaming se amplía con nuevas opciones. Cada uno de estos servicios ofrece contenido exclusivo, con producciones originales de distintas partes del mundo, incluidas algunas locales.

En cuanto a los sistemas de streaming elegidos, Netflix fue la plataforma de series y películas pionera a nivel mundial en captar la atención de millones de familias e incluso comenzar con las producciones propias. A ella, se le sumaron Amazon Prime Video y Disney+, HBO Max, entre otras. Además, Spotify y Youtube Premium son las más populares a la hora de consumir música y podcast on demand.

A la hora de elegir qué mirar es clave evaluar el gasto mensual, por lo que es importante conocer qué precio tiene cada una de estas plataformas y qué ofrece. Vale recordar que para calcular este valor se debe sumar el 8% del impuesto PAIS, el 21% de IVA y el 30% de percepción de Ganancias. Aunque el servicio se factura en pesos, la cotización del dólar oficial sigue influyendo en el gasto final de este servicio.

En esta nota, un desglose de los precios de las suscripciones de las plataformas de streaming más populares en Argentina.

Amazon Prime Video

Por su parte, la plataforma de streaming de Amazon es una de las más económicas en Argentina. Los precios son los siguientes:

Amazon Prime Video cuesta $5.199 por mes en Argentina, sin impuestos incluidos. Al sumar los impuestos vigentes para servicios digitales (21% de IVA y 2% de Ingresos Brutos, según la provincia), el precio final ronda los $7.954 mensuales.

Netflix, la plataforma que recientemente aumentó sus precios

Los planes de Netflix adquieren un nuevo valor debido al aumento de tarifas, al cual se debe sumar la carga impositiva. En particular, el incremento será del 25%.

Así, los pagos por el uso de la plataforma quedarán de la siguiente manera: (a todos hay que sumarle los impuestos)

  • Plan Básico: subirá de $7.199 a $8.999 por mes
  • Plan Estándar: aumentará de $11.999 a $14.999 por mes
  • Plan Premium: pasará de $15.999 a $19.999 por mes
  • Miembro Extra: incrementará de $4.999 a $8.152 por mes

HBO Max, con diferentes planes y opción de pago anual

Por otro lado, HBO Max ofrece diferentes tipo de planes, al igual que Netflix, y también tiene la opción del pago anual. Los precios son los siguientes:

  • Plan Básico con anuncios: incluye 2 dispositivos a la vez y resolución Full HD. Mensual: $7.290 / Anual: $61.290
  • Plan Estándar: incluye 2 dispositivos a la vez, resolución Full HD y 30 descargas offline. Mensual: $9.590 / Anual: $86.280
  • Plan Platino: incluye 4 dispositivos a la vez, resolución 4K Ultra HD y 100 descargas offline. Mensual: $14.990 (con TNT Sports incluido) / Anual: $107.880 (con TNT Sports incluido)

Disney +

Al igual que Netflix y HBO Max, Disney + tiene distintos tipos de planes con diferentes propuestas. El plan más básico incluye anuncios en la plataforma. Los precios son los siguientes:

Disney+ Estándar con anuncios: acceso completo al catálogo de Disney+ y Hulu y hasta 2 dispositivos simultáneos. Mensual: $9.999 (precio final con impuestos)

Disney+ Estándar: acceso al catálogo completo sin publicidad y hasta 2 dispositivos simultáneos. ESPN y ESPN3 con publicidad. Mensual: $12.299

Disney+ Premium: acceso al catálogo completo sin publicidad y hasta 4 dispositivos simultáneos. Todos los canales básicos de ESPN, torneos y más de 500 eventos exclusivos por mes (con interrupciones publicitarias). Mensual: $18.399

Spotify

Spotify ofrece diferentes planes y también tiene una opción para estudiantes y una para familias. Los precios son los siguientes:

  • Plan Individual: $3.299 por mes

  • Plan para Estudiantes: $1.799 por mes

  • Plan Dúo: $4.399 por mes

  • Plan Familiar: $5.499 por mes

YouTube Premium

Los planes y precios para Youtube Premium, con impuestos incluidos, son los siguientes:

  • Individual: $5.200 por mes
  • Familiar: $10.402 por mes
  • YouTube Premium Lite: aproximadamente $1.970 por mes (esta opción no permite realizar descargas)

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

