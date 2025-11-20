La Capital | CyberMonday

¿El papel higiénico fue lo más vendido del CyberMonday?: el comentario de Cristina y qué dijo Mercado Libre

Se desató una polémica en torno al producto más vendido en la fintech de Marcos Galperín y hasta la expresidenta opinó

20 de noviembre 2025 · 14:17hs
El papel higiénico fue el producto dentro la categoría “cuidado del hogar y lavanderia” en el CyberMonday 2025

El papel higiénico fue el producto dentro la categoría “cuidado del hogar y lavanderia” en el CyberMonday 2025

En redes sociales se desató el debate en torno a cuál fue el producto más vendido en la última edición de CyberMonday 2025, que tuvo lugar en la primera semana de noviembre. Todo comenzó con una publicación del diario Clarín donde se afirmaba que el artículo más popular entre los usuarios fue el papel higiénico por unidad. El posteo generó indignación entre los usuarios y, sobre todo, comentarios políticos sobre la situación del país.

Es más, el posteo se viralizó a tal punto hasta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner comentó sobre este asunto. “Mientras tanto y para medir la temperatura de la economía y el consumo de los argentinos: el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday… “, expresó la dirigente peronista.

“Sí, así como lo leés… Puesto número uno en compras de Mercado Libre. Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones…Lo dicho: si no hay pan, que haya circo… O papel higiénico”, cerró la presidenta del Partido Justicialista en un posteo de X, ex Twitter.

La aclaración de Mercado Libre

Frente a la afirmación de la expresidenta, Mercado Libre se vio obligado a salir a aclarar que el papel higiénico no fue el producto más vendido de todo el CyberMonday, sino que este artículo fue el más popular dentro de la categoría “cuidado del hogar y lavanderia”, lo que no significa bajo ningún término que sea lo más elegido de toda la plataforma.

Además, desde la empresa de Marcos Galperín señalaron que en la captura de pantalla que compartió Cristina Fernández en X corresponde a una marca específica de papel higiénico que aparece como “más vendida”.

En particular, ese rótulo suele utilizarse para indicar a los compradores que, dentro de un conjunto de productos similares, ese es el que registra más ventas, y no necesariamente que se trate del más vendido del mercado en general.

Mercado Libre también reveló cuál fue el producto más vendido del Cyber Monday: el kit proveedor de internet de Starlink, la compañía del magnate Elon Musk.

El ranking de lo más vendido en Cyber Monday 2025

La fintech fundada por Galperín reveló el ranking de los productos más vendidos en la última edición del Cyber Monday. Además del kit Starlink en el primer lugar, completan el podio prodcuto de belleza y productos de supermercado.

Por otro lado, en cuanto a los productos más vendidos por facturación, ocupa el primer puesto la consola Playstation, le siguen aires acondicionados y heladeras. Otros productos destacados en unidades fueron zapatillas, suplementos, perfumes y aquellos vinculados al cuidado de la piel, como cremas

