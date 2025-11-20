La Capital | La Ciudad | clubes

Clubes de Rosario en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Dirigentes de clubes expusieron la situación en el Concejo Municipal y reclamaron fondos para competir, sostener actividades y recuperar elementos robados

20 de noviembre 2025 · 09:00hs
Clubes de barrio expusieron su crisis en el Concejo

Virginia Benedetto

Clubes de barrio expusieron su crisis en el Concejo

Los clubes rosarinos volvieron a exponer la fragilidad económica que atraviesa el deporte local. Dirigentes de Horizonte y Rosario Unidos detallaron este miércoles en el Concejo Municipal la dificultad para afrontar viajes a competencias nacionales, sostener las actividades barriales y recuperar materiales tras robos recientes, un panorama que se alinea con las conclusiones del último informe de la Universidad Nacional de Rosario sobre la crisis estructural que afecta a las instituciones deportivas de la ciudad.

“No solo representamos al club, representamos a Rosario”

En la reunión de la comisión de Deportes y Turismo el primero en tomar la palabra fue Gastón Bembo, presidente del Club Atlético Horizonte. Lo acompañaron la coordinadora de gimnasia artística, Micaela Biani, y la capitana del equipo de futsal, Carolina Sironi.

Bembo recordó que durante todo el año deportistas de la entidad participaron de encuentros y torneos en distintos puntos del país y que la institución ya no podía sostener, “a pulmón”, el ritmo de viajes y competencias nacionales.

“Las chicas no solo representan a Horizonte; representan a Rosario y a la provincia”, planteó, al pedir acompañamiento económico público para cubrir parte de los costos de traslados, alojamiento e inscripción.

Biani detalló que, en las próximas semanas, una gimnasta del club viajaría a San Martín de los Andes y otras dos a San Juan, en ambos casos acompañadas por una profesora. “Son competencias de alto nivel, clasificatorias, y no queremos que nadie se quede afuera por motivos económicos”, explicó.

>> Leer más: Clubes de Rosario: cuotas, alquileres y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Sironi, por su parte, puso el foco en la trayectoria del futsal femenino: “Desde 2021 nos bancamos los viajes con rifas, bingos, familiares y lo que se pueda. Este año llegamos a ir a un torneo en el sur, pero no pudimos viajar a Bariloche y se perdió una plaza para la ciudad”. Sobre el viaje inmediato a Villa Mercedes, San Luis, detalló que se trataba de “13 jugadoras y 3 integrantes del cuerpo técnico” que necesitaban apoyo para llegar a la competencia.

Bembo insistió en el rol social del club en el barrio y en la decisión de Horizonte de becar a deportistas cuando las familias no pueden pagar la cuota. “Preferimos perder ingreso antes que perder chicos y chicas del deporte”, resumió.

Los clubes de barrio y los robos

Luego fue el turno de Ariel —presidente del Club Infantil de Fútbol Rosario Unidos—, que llegó al Concejo con una lista concreta: conos, redes, pelotas, reflectores, garrafas y distintos elementos robados del buffet y la cancha el pasado 15 de octubre, en la sede de Río de Janeiro y Gálvez.

El dirigente relató que la institución está situada en un área cercana al barrio Banana, con fuerte demanda social y económica. “La cuota es muy baja porque si la subimos, los chicos dejan de venir. Pero así, cuando nos roban, quedamos sin margen para reponer nada”, describió.

También remarcó que el club cumple una función de contención clave en una zona atravesada por la desigualdad: “Acá los pibes tienen la pelota, el equipo, el profe, y un lugar donde estar. Si se caen los clubes, ¿dónde van?”.

clube

Los concejales tomaron nota de los pedidos y quedaron en evaluar mecanismos para canalizar aportes: desde subsidios directos hasta programas específicos para reposición de equipamiento luego de hechos delictivos.

Una radiografía preocupante: muchos clubes, poco margen

Los reclamos de Horizonte y Rosario Unidos no aparecieron en el vacío. Sirvieron, en todo caso, para ponerle rostro y nombres propios a lo que ya había mostrado el Observatorio del Deporte de la UNR en su último estudio sobre los clubes de Rosario.

Entre los principales datos de ese relevamiento se destaca que Rosario cuenta con unos 391 clubes sobre casi 1400 que existen en toda la provincia; es decir, aproximadamente un club cada 2.500 habitantes.

La mayoría son entidades de fuerte raigambre histórica: la edad promedio supera los 60 años, pero siguen creándose clubes incluso por encima del ritmo de crecimiento poblacional.

En cuanto a sus características, predominan los clubes chicos: en la muestra específica del Observatorio, un 60 por ciento tenía menos de 500 socios.

Aunque, vale la pena mencionar, la vida institucional es robusta: alrededor del 96 por ciento de los clubes relevados contaba con personería jurídica y el 92 por ciento había renovado autoridades en los últimos cinco años, aunque muchas veces con las mismas personas reelectas por falta de recambio.

En términos económicos, el informe subraya que: la cuota societaria representa al menos la mitad de los ingresos en la mayoría de los clubes. Ante este escenario, la principal estrategia complementaria de financiamiento es el alquiler de salones y espacios (eventos familiares, parrilleros, canchas), que aparece en alrededor del 65 por ciento de los casos.

Cerca del 40 por ciento accedía a subsidios en tarifas de servicios, pero solo uno de cada cinco participaba de programas deportivos específicos o líneas de apoyo estatal más estructurales.

>> Leer más: Ni el fútbol, ni el básquet: las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Dicho de otro modo: los clubes sostienen infraestructura, planteles y competencias crecientes sobre una base de ingresos muy frágil, dependiente de cuotas ajustadas y actividades extras, con un acceso todavía limitado a políticas públicas más robustas y constantes.

De la cancha al aula: clubes como garante del derecho al deporte

El estudio del Observatorio también hace foco en el peso comunitario de estas instituciones. Según el relevamiento, el 68 por ciento de los clubes presta sus instalaciones a escuelas o al municipio para educación física, campañas de vacunación y otros operativos; y en el 80 por ciento de esos casos lo hace de manera gratuita.

Esa capacidad de “abrir las puertas” al barrio y al Estado se superpone con la realidad que describieron Horizonte y Rosario Unidos en el Concejo: entidades que becan a chicos y chicas, sostienen equipos competitivos y, al mismo tiempo, lidian con robos, costos de viajes en aumento y dificultades para mantener el equipamiento más básico.

En ese sentido, la visita de los dirigentes no solo apuntó a conseguir respuestas puntuales —pasajes para Villa Mercedes, reposición de pelotas y redes—, sino también a dejar instalada una discusión más amplia: qué política deportiva y de financiamiento quiere Rosario para sus clubes de barrio.

El debate pendiente: apoyo estable y criterios claros

En la comisión de Deportes y Turismo sobrevoló una conclusión compartida: los clubes no son simples prestadores de servicios recreativos, sino actores centrales del tejido social y aliados imprescindibles del Estado local para garantizar el derecho al deporte, la sociabilización y la convivencia comunitaria.

Los reclamos de Horizonte y Rosario Unidos volvieron a evidenciar la brecha entre ese rol social y el apoyo económico efectivo. El desafío, ahora, es si el Concejo y el Ejecutivo lograrán traducir esa “radiografía” en criterios claros de acompañamiento: fondos específicos para viajes nacionales, líneas de ayuda rápidas ante robos o siniestros y programas que reconozcan, con presupuesto, lo que los dirigentes de barrio vienen sosteniendo hace décadas con recursos mínimos.

Noticias relacionadas
El SMN encuadró a Rosario en una zona que está bajo alerta amarillo por tormentas para este jueves.

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Los estudiantes llevaron espuma al Patio Cívico.

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

un movil policial choco a un auto particular en el centro de rosario

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Lo último

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: empleados reclaman sueldos atrasados y piensan en una medida de fuerza

Newell's: empleados reclaman sueldos atrasados y piensan en una medida de fuerza

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Dirigentes de clubes expusieron la situación en el Concejo Municipal y reclamaron fondos para competir, sostener actividades y recuperar elementos robados
Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado
LA REGION

Choque de camiones y vuelco en la autopista a Buenos Aires: un herido leve y tránsito cortado

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Ovación
Asociación Rosarina de Fútbol: El Torito y la historia del ascenso que se reeditó 25 años después

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: El Torito y la historia del ascenso que se reeditó 25 años después

Asociación Rosarina de Fútbol: El Torito y la historia del ascenso que se reeditó 25 años después

Asociación Rosarina de Fútbol: El Torito y la historia del ascenso que se reeditó 25 años después

Di María y Veliz son los grandes abanderados del sueño de campeón de Central

Di María y Veliz son los grandes abanderados del sueño de campeón de Central

Las polémicas declaraciones de Tapia sobre el arbitraje y el palo para los jugadores

Las polémicas declaraciones de Tapia sobre el arbitraje y el palo para los jugadores

Policiales
Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

La Ciudad
El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Clubes en crisis: pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Jueves con calor y alerta amarillo por tormentas fuertes

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Policiales

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Por Patricia Martino

Economía

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
Información general

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez
Policiales

Un imputado por matar en un asalto a un transportista de Pérez

Caso $Libra: Paulón advierte que el nombre de Karina se repite una y otra vez
Política

Caso $Libra: Paulón advierte que "el nombre de Karina se repite una y otra vez"

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe
Política

Anuncian un nuevo cambio clave en la Corte Suprema de Santa Fe

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio
Policiales

Facturación fantasma y fraude en la Policía: buscan arrepentidos para ir a juicio

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones
La Ciudad

Aumentó la nafta en Rosario y el litro cuesta casi 2.000 pesos en algunas estaciones

Deuda millonaria con la EPE pone en tensión a Villa Gobernador Gálvez
Política

Deuda millonaria con la EPE pone en tensión a Villa Gobernador Gálvez

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste
POLICIALES

Una mujer y un hombre heridos en dos balaceras en las zonas sur y oeste

Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima Semana de la Cocina Italiana
La Ciudad

Fiesta de la gastronomía: llega a Rosario la décima Semana de la Cocina Italiana

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques
POLICIALES

Balaceras del lunes: siguen detenidos ocho sospechosos por los tres ataques

Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Campaña inédita: en los colectivos de Rosario se informa sobre epilepsia

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez
POLICIALES

Un hombre quedó preso por el crimen de su hermano en Villa Gobernador Gálvez

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
La Ciudad

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local