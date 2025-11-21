La Capital | Ovación | Copa Potrero

La Copa Potrero reparte más premios que la Copa Argentina ganada por la Lepra mendocina

El torneo organizado por Sergio Agüero, donde juegan futbolistas amateurs y otros que jugaron a nivel profesional, garantiza un monto mayor al que obtuvo Independiente Rivadavia

Por Luis Castro

21 de noviembre 2025 · 07:08hs
La Copa Potrero se está jugando actualmente y el fin de semana tendrá al campeón. La Copa Argentina coronó a Independiente Rivadavia.

El fútbol es pasión, pero un gran negocio y todo circula alrededor del dinero. Si bien la gloria es importante, lo concreto es que para las entidades los premios económicos son en definitiva lo que también seducen y con los cuales pueden hacer frente a los gastos de plantel, entre otras cosas. Pero la realidad en Argentina es que los valores no son tan importantes, tan es así que un torneo amateur como la Copa Potrero reparte más dinero en apenas pocos días de competencia que la Copa Argentina. De hecho, los premios en el fútbol local son uno de lo más bajos de toda Sudamérica.

Independiente Rivadavia (M) hace un puñado de días se coronó campeón al vencer a Argentinos Juniors y tocó el cielo con las manos por la conquista deportiva, que sin dudas es histórica para la entidad mendocina. Tuvo un largo recorrido para llegar a gritar campeón de la mano de Alfredo Berti, aunque el beneficio económico quizás no alcanza a seducir demasiado.

"No busquen dinero, busquen gloria y así los van a recordar para toda la vida. Sean campeones del mundo y la gente se lo va a agradecer siempre", dijo alguna vez con toda razón Carlos Salvador Bilardo. Y sus palabras tienen una enorme veracidad, aunque también es cierto que el fútbol es un gran negocio y que como sostuvo alguna vez Miguel Ángel Russso "esto es por plata".

En definitiva, la Lepra mendocina obtuvo cerca de 140 mil dólares por llegar a levantar la Copa Argentina 2025 después de una serie de premios sumados al ir pasando las distintas fases: 32avos de final: 5,2 mil dólares ($6.321.631), 16avos de final: 11,6 mil dólares ($13.893.175), 8vos de final: 15,4 mil dólares ($18.524.892), 4tos de final: 19,3 mil dólares ($23.156.603), semifinal: 31 mil dólares ($37.051.755) y final: 58 mil dólares ($69.473.774).

El monto de la Copa Potrero

La seducción de la cifra es mucho menor a lo que reparte un torneo que se está disputando con equipos integrados por jugadores amateurs y otros que jugaron a nivel profesional. La Copa Potrero, organizada por Sergio "Kun" Agüero, tiene un total de premios que alcanzan los 350 mil dólares, un monto para nada despreciable y seductor.

El conjunto que se corone campeón del torneo que concluirá el domingo ganará 210 mil dólares, es decir 70 mil más de lo que obtuvo Independiente. En tanto, el subcampeón U$S 50.000; el tercero y cuarto, U$S 25.000 cada uno, mientras que del quinto al octavo puesto serán premiados con U$S 10.000 cada uno.

