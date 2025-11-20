Netflix: una miniserie adictiva de apenas 8 capítulos que combina suspenso, obsesión y duelo

La producción se impone entre lo más visto por su guión original y una duración ideal para maratonear

Es difícil llamar la atención en el catálogo de Netflix , porque la plataforma incorpora todo tipo de títulos constantemente. Sin embargo, el reciente estreno de una miniserie de tensión se robó el protagonismo. Lo cierto es que la obra demuestra tener todo para triunfar.

Una trama que atrapa desde el primer momento, personajes complejos y difíciles de descifrar, emociones intensas y una impronta hitchcockiana son algunas de las características de “La bestia en mí”. El thriller de ocho capítulos se posicionó rápidamente entre lo más visto y promete mantenerse por un buen rato allí.

Protagonizada por los ganadores del premio Emmy, Claire Danes y Matthew Rhys , la serie gira sobre una escritora que empieza a conocer a su adinerado y agradable vecino nuevo . Lo que ocurre es que esa aparente gran persona podría ser ni más ni menos que un asesino.

Con el suspenso y la tensión como premisa, la película explora el voyeurismo, la presión psicológica y los juegos morales . Está dirigida por Antonio Campos y producida por Jodie Foster y Conan O'Brien.

>>Leer más: Netflix anuncia un nuevo aumento en el precio de las suscripciones: cuánto costarán

De qué se trata “La bestia en mí”

La historia de “La bestia en mí” sigue a Aggie Wiggs, una escritora destacada ganadora del Premio Pulitzer. Aunque profesionalmente triunfa, su vida se rompe a causa de la muerte de su hijo Cooper en un trágico accidente, situación que la aleja de la escritura.

La trama se complejiza cuando aparece en escena Nile Jarvis, su nuevo vecino. Se trata de un magnate inmobiliario conocido públicamente por ser sospechoso de la muerte de su primera esposa. A partir de su presencia, Aggie se obsesiona con Nile y el peligroso juego psicológico entre ambos empieza a proporcionarle nuevas motivaciones para sentarse a escribir.

>>Leer más: Netflix: la miniserie de crimen brasilera que está entre lo más visto del mundo

Trailer de “La bestia en mí”