Netflix anuncia un nuevo aumento en el precio de las suscripciones: cuánto costarán

Se viene un incremento en las tarifas en una de las plataformas de streaming más populares, que impactará en las tarjetas a partir del mes que viene

Los usuarios de Netflix deberán pagar una nueva tarifa para acceder a los servicios de la plataforma . Según anunció la compañía, el incremento será del 25% en todos los planes. Se trata del segundo aumento en lo que va del año.

La suba de tarifas recientemente anunciada alcanzará a todos los suscriptores de Netflix , tanto a los actuales como a los próximos a incorporarse. El último aumento había sido en agosto de este mismo.

Cabe destacar que en Argentina los servicios digitales y plataformas de streaming como Netflix están afectados por una carga impositiva compuesta por dos tributos. Por un lado, se impone un 21% de IVA y, por otro, una percepción del 30% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales . En total, conforman un impuesto del 51% que se debe sumar al valor de la tarifa.

Cómo quedan los planes de Netflix tras el aumento

Los planes de Netflix adquieren un nuevo valor debido al aumento de tarifas, al cual se debe sumar la carga impositiva. En particular, el incremento será del 25%.

Así, los pagos por el uso de la plataforma quedarán de la siguiente manera: (a todos hay que sumarle los impuestos)

Plan Básico: subirá de $7.199 a $8.999 por mes

subirá de por mes Plan Estándar: aumentará de $11.999 a $14.999 por mes

aumentará de por mes Plan Premium: pasará de $15.999 a $19.999 por mes

pasará de por mes Miembro Extra: incrementará de $4.999 a $8.152 por mes

Qué ofrece cada plan

El Plan Básico permite reproducir contenido en una sola pantalla y en calidad estándar. El Plan Estándar habilita dos pantallas simultáneas y calidad HD. En tanto, el Plan Premium sigue siendo el más completo, con cuatro pantallas al mismo tiempo y resolución Ultra HD.

Para quienes comparten la cuenta, el sistema de miembros extra continúa activo. El cargo adicional aplica por cada usuario que se sume fuera del domicilio principal.

Cómo se paga Netflix

Netflix posibilita abonar su suscripción con tarjetas de crédito, débito y otras plataformas digitales. A su vez, permite modificar el método de pago si el usuario quiere reemplazar el que ha dispuesto al momento de la suscripción.

El precio final del servicio puede presentar leves modificaciones según el tipo de cambio aplicado por cada banco o medio de pago. Por eso, es aconsejable chequear las percepciones adicionales que pudieran aplicar las entidades financieras.

Aunque el servicio es internacional, en Argentina a los usuarios se les factura en pesos argentinos. Para esto, en la configuración del pago deben establecer la moneda nacional como la elegida. De lo contrario, el valor se cobrará en dólares, convertido al valor oficial y con los impuestos vigentes.