Netflix: la comedia romántica de los 2000 que se metió entre lo más visto

Con la icónica Katherine Heigl como protagonista, el film gira en torno a las bodas y a los amores inesperados.

Además de estrenar títulos totalmente nuevos en su plataforma, Netflix sabe qué producciones más antiguas pueden cautivar a sus usuarios. Entre sus últimas incorporaciones, llegó una comedia romántica de los 2000 , una cinta que por sus características no iba a pasar desapercibida para los nostálgicos y fanáticos de los romances.

Se trata de “27 bodas” (título original: “27 dresses”), una historia romántica de las clásicas , protagonizada por Katherine Heigl y James Marsden . Por su divertida trama, su carismática protagonista y los giros que la van llevando a encontrar el amor, este film dirigido por Anne Fletcher es uno de los favoritos entre las rom-coms de la época.

“Jane ha estado en muchas bodas, pero siempre como dama de honor. Ahora enfrenta el dilema de organizar la boda de su hermana con el hombre a quien ama en secreto” , adelanta Netflix. La cinta, de menos de dos horas, se ha convertido en una de las más vistas esta semana en la plataforma.

De qué se trata “27 bodas”

La historia gira en torno a Jane, una mujer que ha sido dama de honor en 27 bodas, un número que se refleja en la cantidad de vestidos que almacena en su placard como recuerdo. Pero pese a estar acostumbrada a asistir a ese tipo de eventos, una noche le toca enfrentarse a un desafío: asistir a dos bodas que se festejan la misma noche, una en Manhattan y otra en Brooklyn.

En medio de ese caos aparece Kevin, un periodista que, al conocer la historia de Jane y su increíble asistencia a tantas bodas, piensa que puede convertirse en el artículo perfecto.

Pero lo más impactante para Jane ocurre cuando su hermana menor, Tess, llega a la ciudad y conquista a George, el jefe de Jane, de quien ella está profunda y secretamente enamorada. Cuando estos deciden casarse, por supuesto que Jane queda encargada de organizar la boda y esto desata toda una serie de aventuras y desventuras tan divertidas como románticas que cambiarán su vida.

>>Leer más: Netflix: furor por el adelanto de la nueva adaptación de ''Orgullo y prejuicio''

El elenco de “27 bodas”

Además de su atractivo argumento, “27 bodas” ha logrado conquistar al público por su increíble elenco. En primer lugar, el protagónico está en manos de Katherine Heigl, quien encarna a la perfección la bondad y las ilusiones de Jane. Por su parte, el carismático James Marsden sabe cómo convertirse en el gran amor del personaje principal.

Por su parte, Malin Åkerman se encarga de interpretar a Tess, la hermana de Jane. Y Edward Burns se desempeña como George, el jefe de Jane y luego esposo de Tess.