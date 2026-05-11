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Tras el pedido de ayuda, buenas noticias para la familia que vivía en una plaza céntrica

Una familia pasó un mes durmiendo en la plaza de la Maternidad Martín y luego de la repercusión mediática un familiar ofreció una vivienda en la zona oeste

11 de mayo 2026 · 15:51hs
Sabrina cuenta la historia de su familia en la plaza de la Maternidad Martín

Sabrina cuenta la historia de su familia en la plaza de la Maternidad Martín, donde pasaron un mes en situación de calle

La familia que hace un mes vivía en la Plaza de la Maternidad Martin consiguió un hogar y esta noche dormirá bajo techo. Los vecinos de Rosario se vieron conmovidos por la historia de Adrián y Sabrina y colaboraron para sacar a esta familia de la calle. Fue tal la repercusión que hasta familiares de la mujer se acercaron a colaborar.

Sabrina está contenta. La repercusión de su caso le abrió las puertas a una nueva vivienda. Hoy será la primera noche que su familia pasará bajo techo luego de 30 días, tras abandonar la casa que alquilaban en Urquiza al 3800.

Si bien un vecino de la Maternidad Martin se acercó y le ofreció un monoambiente, la difusión del caso hizo que la familia de Sabrina se entere de la situación que atravesaban junto a Adrián. “Mi prima Valeria que hace mucho que no nos veíamos nos dio una casa muy linda, que me trae muchos recuerdos de la infancia y que vamos a reacondicionar”, contó Sabrina a La Capital desde su nuevo hogar en la zona oeste.

Ella estaba sola ya que su marido Adrián aún estaba en la plaza esperando que la Municipalidad de Rosario acerque colchones y frazadas que fueron prometidos tras la buena noticia del nuevo hogar.

>> Leer más: Una familia quedó en situación de calle y vive en la plaza de la Maternidad Martin

Ahora Sabrina, Adrián, su hijo de 15 años, los padres de Adrián y la mascota tendrán un lugar para pasar la noche. Valeria, prima de Sabrina, y Cuki, la tía de la mujer, ofrecieron este espacio que deberá ser reacondicionado, pero permite a la familia salir de la situación de calle.

Cientos de ayudas

Con el primer objetivo cumplido, Sabrina y Adrián van por un puesto de trabajo que le permita realizar las obras en su casa, subsistir y enviar a su hijo a la escuela.

La mujer reconoció ante La Capital que llegaron propuestas y que en las próximas horas irán respondiendo. “Estamos desbordados y muy contentos, muy agradecidos con la solidaridad de la gente”, expresó Sabrina.

Familia plaza Maternidad Martin 11.5

En su teléfono, reveló Sabrina, hay más de 120 mensajes sin leer aún ya que a media mañana la batería de su celular se agotó y recién pasado el mediodía pudo recuperarlo.

La historia de la familia de Sabrina

Este lunes a la mañana, trascendió el caso de una familia que quedó en situación de calle. La falta de trabajo de los dos sostenes del grupo hizo que no pudieran pagar el alquiler de la pensión donde vivían y así no les quedó otra salida que instalarse en la plaza de Moreno y Rioja.

Adrián, quien hasta hace poco trabajaba en una empresa de vigilancia, contó hoy a LT8 cómo llegaron a esa situación extrema. Además de Adrián y su pareja, el grupo está integrado por un hijo de 15 años, los padres de Adrián y la mascota familiar. Según su testimonio, están allí, en el paseo público situado entre la Maternidad y la sede de Iapos, tras un paso previo por la plaza San Martín, de Moreno y Córdoba, pero llevan un mes sin un techo donde vivir.

Adrián sostuvo que “de común acuerdo”, tuvieron que dejar la pensión donde vivían, en Urquiza al 3800, porque no podían hacer frente al costo del alquiler. “Mi esposa y yo nos quedamos sin trabajo. Desde ese momento hasta la fecha estamos en situación de calle. Quedamos con lo puesto y venimos a este lugar porque nos parece tranquilo”, sostuvo Adrián.

Adrián recordó que trabajaba en una empresa de vigilancia privada y que cumplía funciones en distintos objetivos. “Era una empresa contratista, en negro, de un militar retirado. Mi señora es asistente gerontológica. Como la paciente que cuidada sufre de demencia senil, sus familiares alojarla en un geriátrico especializado y a partir de ese momento, mi mujer se quedó sin trabajo”, precisó.

En el caso de su madre, Adrián indicó que “es electrodependiente y usa un aparato para tratar la apnea de sueño. En la situación que estábamos no podía estar con nosotros. La Municipalidad intervino, la ubicó en refugio y hace tres días está en una residencia para adultos mayores; está muy bien”.

Adrián y su familia poseen dos números telefónicos para recibir ayuda o alguna propuesta para salir de la situación en la que se encuentran: vía WhatsApp 0341 152 429438, y para recibir llamadas: 0341 155 195016.

Personas en situación de calle en Rosario

El fenómeno no escapa a la mirada de quienes caminan por las calles de Rosario, sólo que ahora un censo nacional lo puso en números: en la provincia de Santa Fe viven 1.328 personas en situación de calle, un número que creció 59% sólo en los últimos dos años. En Rosario, de acuerdo a estimaciones oficiales, hay unas 800 personas que duermen al desamparo. Los responsables de ONGs que trabajan con esta problemática señalan que el desmejoramiento de la economía y el aumento de las problemáticas de consumo y salud mental son los principales factores que explican este crecimiento y advierten que faltan políticas públicas nacionales que estén a la altura del problema.

El Ministerio de Capital Humano difundió los resultados del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, realizado entre noviembre y diciembre pasados. De acuerdo al relevamiento, en el país existen 9.421 personas sin techo y Santa Fe aparece como la segunda provincia con mayor cantidad de personas en esta situación, solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De acuerdo al censo, el 83% de las personas en situación de calle son varones, nueve de cada diez son mayores de 18 años y casi el 60% de esta población cayó en situación de calle en los últimos dos años, lo que refleja el impacto de la crisis económica y social.

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