La Capital | La Región | Funes

Funes: choque de auto y moto con dos heridos, fuga y alcoholemia positiva

Ayer a la tarde se produjo colisionaron una moto y un automóvil, y el conductor huyó del lugar sin ayudar a los heridos. Estaba alcoholizado

11 de mayo 2026 · 07:56hs
El Peugeot 308 que participó en el choque en Funes. Según la Policía

Foto: Policía de Santa Fe.

El Peugeot 308 que participó en el choque en Funes. Según la Policía, su conductor huyó del lugar y cuando lo ubicaron dio positivo de alcoholemia
El auto involucrado en el choque con una moto fue hallado en la zona de Houssay y Catamarca

Foto: Policía de Santa Fe.

El auto involucrado en el choque con una moto fue hallado en la zona de Houssay y Catamarca

Una pareja de motociclistas sufrió heridas de consideración en un choque con un automóvil cuyo conductor huyó del lugar sin prestar ayuda a las víctimas, pero luego fue apresado por la Policía. Sucedió en Funes y el chofer dio positivo en el examen de alcoholemia.

De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro vial se produjo alrededor de las 17.30, en Candelaria y Monteagudo. Lara M., de 21 años, y Javier M. de 28 iban en una moto Onda CG 150 y al llegar a ese cruce colisionaron contra un Peugeot 308 de color blanco en el que iban dos personas según indicaron los testigos.

Voceros oficiales señalaron que el conductor del automóvil, a pesar del violento impacto, no se detuvo a ayudar a las víctimas y huyó del lugar a toda velocidad. Al lugar del choque acudieron personal de Tránsito Municipal, de Defensa Civil y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Cómo estaban los ocupantes de la moto

Según el informe médico preliminar, la joven sufrió fractura expuesta de tibia izquierda y el muchacho politraumatimos en rodilla y cadera. Ambos fueron trasladados al nosocomio local.

choque y fuga funes 2
El auto involucrado en el choque con una moto fue hallado en la zona de Houssay y Catamarca

El auto involucrado en el choque con una moto fue hallado en la zona de Houssay y Catamarca

Con relación al conductor del automóvil, agentes de Tránsito municipal aportaron imágenes captadas por las cámaras del centro de monitoreo, en las que se pudo visualizar el desplazamiento del vehículo, el número de matrícula y que en su interior iban dos personas.

>> Leer más: Funes: dijo que se quedó dormido y volcó en la autopista a Córdoba

Dónde detuvieron al conductor del auto

A partir de esos datos, la Policía salió a buscar al responsable del choque y lo halló al vehículo en la plaza ubicada en Houssay y Catamarca. De acuerdo con el parte oficial, el hombre que estaba a cargo del rodado manifestó que era propiedad de su novia, pero los efectivos le informaron que de acuerdo con las imágenes del sistema de monitoreo, ese auto era conducido por un hombre, que había participado en un siniestro vial con heridos y que había huido del lugar.

Posteriormente, personal de Tránsito realizó un test de alcoholemia al presunto conductor que dio positivo. Emanuel A., de 31, quedó demorado en una causa por lesiones en accidente de tránsito y evasión.

Noticias relacionadas
La carrera contará con distancias de 2,5K, 5K, 10K y categoría kids. Cada participante recibirá remera oficial, kit deportivo y medalla. 

Puerto General San Martín ya vibra la nueva Maratón "Batalla Punta Quebracho"

El ministro de Educación, el presidente comunal y las autoridades educativas recorrieron las escuelas para analizar su funcionamiento.

José Goity y Matías Suárez recorrieron escuelas y reforzaron la agenda educativa en Zavalla

El incendio se desató después de las 20.

Un incendio en la zona norte de San Lorenzo movilizó a bomberos de toda la región

La muestra se realizará en los siguientes horarios: sábado 9 de mayo de 15.30 a 22.30. Domingo 10 de mayo de 10 a 19. La entrada es libre y gratuita, con la posibilidad de colaborar con el Banco de Alimentos de Santa Fe.

La Estación Belgrano de Santa Fe reunirá a coleccionistas de toda la región en una exposición de autos y motos

Ver comentarios

Las más leídas

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Lo último

Producción santafesina al mundo: nueva exportación desde el aeropuerto de Sauce Viejo

Producción santafesina al mundo: nueva exportación desde el aeropuerto de Sauce Viejo

Hot Sale: el sitio web para comparar precios, promociones y ofertas

Hot Sale: el sitio web para comparar precios, promociones y ofertas

Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera

Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera

Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera

Más de 80 mil personas participaron de recitales, eventos y actividades deportivas. La agenda de la ciudad tuvo planes para todos los gustos

Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera
Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno
La Ciudad

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

Con 460 viandas por noche,  excombatientes de Malvinas retomaron la asistencia en las calles
La Ciudad

Con 460 viandas por noche,  excombatientes de Malvinas retomaron la asistencia en las calles

Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado
Policiales

Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado

Una familia quedó en situación de calle y vive en la plaza de la Maternidad Martin
LA CIUDAD

Una familia quedó en situación de calle y vive en la plaza de la Maternidad Martin

¿El 25 de mayo se pasa de día? Cuánto falta para el próximo feriado
Información General

¿El 25 de mayo se pasa de día? Cuánto falta para el próximo feriado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Una mujer de Roldán murió en un vuelco cuando iba a la cancha de Central

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Ranking de ciudades argentinas: cómo quedaron Rosario, Rafaela y Santa Fe

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

El uno x uno de Central: Cantizano, el chiquito que hizo un partido grande

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares

Ovación
Lionel Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
Ovación

Lionel Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó la prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Cómo quedaron los cuartos de final del torneo Apertura: días y horarios de los partidos

Cómo quedaron los cuartos de final del torneo Apertura: días y horarios de los partidos

Central recibirá a Racing en el Gigante: horario confirmado para los cuartos del Apertura

Central recibirá a Racing en el Gigante: horario confirmado para los cuartos del Apertura

Policiales
Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado
Policiales

Balearon a un joven en un robo y la policía detuvo a un sospechoso armado

Recuperan celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica 

Recuperan celulares robados en el show de Pity Álvarez y en fiesta electrónica 

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

La Ciudad
Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera
La Ciudad

Rosario tuvo otro fin de semana récord: shows, fútbol y 80% de ocupación hotelera

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

Susto en una reconocida panadería de Rosario por la explosión de un horno

Con 460 viandas por noche,  excombatientes de Malvinas retomaron la asistencia en las calles

Con 460 viandas por noche,  excombatientes de Malvinas retomaron la asistencia en las calles

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones
Información general

Quini 6 vacante: cada ganador del Siempre Sale se lleva $21 millones

Es un viaje inolvidable, ironizó el argentino del crucero del hantavirus
Información General

"Es un viaje inolvidable", ironizó el argentino del crucero del hantavirus

Denuncia penal contra Losada tras su proyecto contra las falsas denuncias
Política

Denuncia penal contra Losada tras su proyecto contra las "falsas denuncias"

Arranca el Hot Sale: un 42 % comprará solo si encuentra buenas oportunidades
Economía

Arranca el Hot Sale: un 42 % comprará solo si encuentra buenas oportunidades

O hay sobresueldos o están robando, dijo sobre Adorni el intendente de V. Tuerto
Política

"O hay sobresueldos o están robando", dijo sobre Adorni el intendente de V. Tuerto

Newells: Boero dijo que le darán más prioridad a la calidad que a la cantidad

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Boero dijo que le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

Crece el uso de delivery, pero el poder de compra cayó un 12 por ciento
Economía

Crece el uso de delivery, pero el poder de compra cayó un 12 por ciento

Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones
La Ciudad

Más bicicletas públicas: ya funcionan dos nuevas estaciones

Esperan concretar en 2027 la exención de visas para argentinos que vayan a EEUU
Información General

Esperan concretar en 2027 la exención de visas para argentinos que vayan a EEUU

La Municipalidad removió 138 espacios sin uso reservados a discapacidad
La Ciudad

La Municipalidad removió 138 espacios sin uso reservados a discapacidad

Barbacid sale a limpiar el hallazgo de la terapia contra el cáncer de páncreas
Salud

Barbacid sale a "limpiar" el hallazgo de la terapia contra el cáncer de páncreas

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón
La Ciudad

Pullaro inauguró la renovación de avenida Rouillón

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares
Información General

Detuvieron en España al exmarido de Grecia Colmenares

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium
Negocios

La cadena Marriott desembarca en Rosario con apartamentos premium

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad
La Ciudad

Aplicaciones de delivery: presentan un proyecto para regular la actividad

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada
La Ciudad

Corredor clave de la zona oeste: la avenida Rouillón estrena su doble calzada

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center
Novedades

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Río suma nuevas propuestas de cultura y gastronomía

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

Por Matías Petisce
La Ciudad

Biblioteca Vigil: procesan por administración fraudulenta a un extesorero

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal
Policiales

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal