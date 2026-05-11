Funes: choque de auto y moto con dos heridos, fuga y alcoholemia positiva

Ayer a la tarde se produjo colisionaron una moto y un automóvil, y el conductor huyó del lugar sin ayudar a los heridos. Estaba alcoholizado

El auto involucrado en el choque con una moto fue hallado en la zona de Houssay y Catamarca

El Peugeot 308 que participó en el choque en Funes. Según la Policía, su conductor huyó del lugar y cuando lo ubicaron dio positivo de alcoholemia

Una pareja de motociclistas sufrió heridas de consideración en un choque con un automóvi l cuyo conductor huyó del lugar sin prestar ayuda a las víctimas, pero luego fue apresado por la Policía. Sucedió en Funes y el chofer dio positivo en el examen de alcoholemia.

De acuerdo con fuentes policiales, el siniestro vial se produjo alrededor de las 17.30, en Candelaria y Monteagudo. Lara M., de 21 años, y Javier M. de 28 iban en una moto Onda CG 150 y al llegar a ese cruce colisionaron contra un Peugeot 308 de color blanco en el que iban dos personas según indicaron los testigos.

Voceros oficiales señalaron que el conductor del automóvil, a pesar del violento impacto, no se detuvo a ayudar a las víctimas y huyó del lugar a toda velocidad. Al lugar del choque acudieron personal de Tránsito Municipal, de Defensa Civil y del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Según el informe médico preliminar, la joven sufrió fractura expuesta de tibia izquierda y el muchacho politraumatimos en rodilla y cadera. Ambos fueron trasladados al nosocomio local.

choque y fuga funes 2 El auto involucrado en el choque con una moto fue hallado en la zona de Houssay y Catamarca Foto: Policía de Santa Fe.

Con relación al conductor del automóvil, agentes de Tránsito municipal aportaron imágenes captadas por las cámaras del centro de monitoreo, en las que se pudo visualizar el desplazamiento del vehículo, el número de matrícula y que en su interior iban dos personas.

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Dónde detuvieron al conductor del auto

A partir de esos datos, la Policía salió a buscar al responsable del choque y lo halló al vehículo en la plaza ubicada en Houssay y Catamarca. De acuerdo con el parte oficial, el hombre que estaba a cargo del rodado manifestó que era propiedad de su novia, pero los efectivos le informaron que de acuerdo con las imágenes del sistema de monitoreo, ese auto era conducido por un hombre, que había participado en un siniestro vial con heridos y que había huido del lugar.

Posteriormente, personal de Tránsito realizó un test de alcoholemia al presunto conductor que dio positivo. Emanuel A., de 31, quedó demorado en una causa por lesiones en accidente de tránsito y evasión.