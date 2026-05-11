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Marcha universitaria en Rosario: a qué hora es, cortes de tránsito y recorrido de la movilización

La nueva marcha federal universitaria seré este martes a las 15.30. Parte de la plaza San Martín y va hasta el Monumento. Están previstos cortes de calles

11 de mayo 2026 · 15:18hs
La movilización es para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La movilización es para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Rosario volverá a ser escenario de una nueva marcha universitaria masiva. Este martes se realizará convocatoria nacional impulsada por estudiantes, docentes y trabajadores universitarios en defensa de la educación pública y para reclamar la aplicación efectiva de la ley de financiamiento universitario.

La actividad comenzará a las 15.30 con una concentración en plaza San Martín y culminará con un acto central previsto para las 17 en el Monumento Nacional a la Bandera.

La marcha tendrá impacto en el tránsito del centro rosarino durante buena parte de la tarde y se espera una amplia participación de sectores universitarios, gremiales y sociales.

Cuál será el recorrido de la marcha universitaria en Rosario

Según informaron desde la organización, la movilización comenzará en plaza San Martín y avanzará por Dorrego hasta San Lorenzo, luego por San Lorenzo hasta Laprida y desde allí por Laprida hasta Santa Fe.

Al llegar a Santa Fe, la columna se dividirá en dos partes: un sector bajará por calle Santa Fe y otro lo hará por Córdoba.

Marcha Federal Universitaria 2

Ambos grupos confluirán finalmente en el Monumento a la Bandera, donde se desarrollará el acto principal.

Por ese motivo, se prevén cortes parciales y desvíos de tránsito en distintas calles del microcentro y la zona del Monumento durante toda la movilización.

Por qué se realiza la Marcha Federal Universitaria

La protesta forma parte de una jornada nacional que se replicará en distintas ciudades del país y que busca visibilizar la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

>> Leer más: Marcha universitaria: "Que no sea gratuito para el gobierno no cumplir con la ley"

Uno de los principales reclamos apunta al financiamiento del sistema universitario público. Según advirtieron desde el sector, actualmente las universidades funcionan con una inversión equivalente al 0,4% del PBI, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

En ese contexto, los organizadores exigen la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y posteriormente ratificada por ambas cámaras, pero que todavía no fue puesta en marcha por el gobierno nacional.

La convocatoria reúne a estudiantes universitarios, docentes, trabajadores nodocentes, investigadores, organizaciones gremiales, agrupaciones estudiantiles y sectores sociales y políticos.

Desde la organización señalaron que la movilización busca “defender la universidad pública, gratuita e inclusiva” y sostener el financiamiento de la ciencia y el sistema de investigación nacional.

Qué hay que tener en cuenta si circulás por el centro

La movilización afectará principalmente la circulación vehicular en: Dorrego, San Lorenzo, Laprida, Santa Fe, Córdoba y la zona del Monumento Nacional a la Bandera

Se recomienda evitar el área céntrica durante la tarde, utilizar vías alternativas y prever demoras en el transporte público.

Marcha Federal Universitaria 3

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