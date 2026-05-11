Javkin inauguró la remodelación de avenida Rouillón, "una obra que la gente esperó mucho tiempo"

El municipio habilitó el nuevo tramo entre Pellegrini y 27 de Febrero con gran participación de los vecinos. La obra beneficia a 2.600 familias del oeste rosarino

Con una celebración multitudinaria quedó inaugurada la remodelación integral de Av. Rouillón

Con un acto multitudinario y fuerte presencia de vecinos, la Municipalidad de Rosario dejó oficialmente inaugurada este domingo la remodelación integral de avenida Rouillón , en el tramo comprendido entre avenida Pellegrini y bulevar 27 de Febrero. La actividad fue encabezada por el intendente Pablo Javkin y contó con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro.

La obra forma parte del proceso de transformación urbana del oeste rosarino y apunta a mejorar la circulación, la conectividad y la infraestructura en uno de los corredores más importantes de la ciudad. Según datos oficiales, beneficia de manera directa a unas 2.600 familias e indirectamente a más de 50 mil vecinos.

Durante el acto , Javkin remarcó el carácter histórico de la intervención para el barrio y sostuvo que se trató de una deuda pendiente durante décadas.

“Este barrio esperó mucho tiempo esta obra. Era una calle angosta, con zanjas y sin infraestructura. Dijimos que íbamos a transformar Rouillón en avenida y ahora se puede ver” , afirmó el intendente.

Además, destacó el trabajo conjunto entre municipio y provincia: “Cuando vinimos con el gobernador a recorrer esta avenida dijimos que en el primer semestre de 2026 la íbamos a inaugurar. Prometimos y cumplimos”.

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Por su parte, Pullaro sostuvo que la obra refleja un proceso de recuperación urbana más amplio en Rosario. “La ciudad está cambiando, está renaciendo y siendo la que nosotros queríamos”, señaló el mandatario provincial.

Cómo quedó la nueva avenida

La intervención tuvo como objetivo completar el perfil de avenida de hormigón que Rouillón ya posee hacia el sur.

Los trabajos incluyeron: dos calzadas de 7 metros de ancho, pavimento definitivo, cordones integrales, veredas, cantero central, ciclovías en ambos sentidos, iluminación LED y nuevos semáforos y señalización vial.

Además, se eliminaron zanjas a cielo abierto mediante la construcción de cordón cuneta y un nuevo sistema de drenaje.

Según el municipio, el nuevo perfil vial duplica la capacidad de circulación del tramo y mejora la conexión norte-sur entre distintos accesos de Rosario.

Una obra del Acuerdo Rosario

La remodelación de Rouillón forma parte del llamado Acuerdo Rosario, firmado en 2024 entre el gobierno provincial y el municipio. En ese esquema, la provincia financia obras consideradas estratégicas para la ciudad, mientras que el municipio desarrolla los proyectos ejecutivos y supervisa las tareas.

La inversión total para esta obra superó los $1.736 millones y estuvo a cargo de la empresa Del Sol Constructora.

La inauguración estuvo acompañada por actividades recreativas, deportivas y culturales a lo largo del nuevo corredor. Hubo propuestas para chicos, ferias de emprendedores, clases abiertas de salsa, talleres folclóricos y espectáculos musicales.

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Entre las actividades más convocantes estuvieron la Mini Escuela Ciclista para niños y niñas y el programa “Jueguemos en Calle”, con espacios recreativos y deportivos montados sobre el sector peatonalizado.