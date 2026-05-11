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Tragedia en Santa Cruz: una explosión destruyó una casa y murieron un bebé y dos jubilados

El dramático episodio ocurrió en la localidad de Perito Moreno. Hay siete heridos, varios menores graves, y buscan más víctimas entre los escombros

11 de mayo 2026 · 08:54hs
Trágica explosión en Santa Cruz

Trágica explosión en Santa Cruz

Una fuerte explosión seguida de un incendio destruyó una vivienda en la localidad de Perito Moreno, en Santa Cruz, y dejó al menos tres muertos: un bebé de dos meses y dos adultos mayores. El dramático episodio ocurrió el domingo por la noche en el barrio San Antonio de Padua y provocó además siete heridos, entre ellos cuatro menores que permanecen en estado crítico.

Durante toda la madrugada continuaron trabajando en el lugar dotaciones de bomberos, policías y equipos de emergencia, que seguían removiendo escombros ante la posibilidad de encontrar más víctimas atrapadas.

Una fuga de gas, la hipótesis

Aunque las causas todavía no fueron confirmadas oficialmente, medios locales y fuentes vinculadas al operativo indicaron que la principal hipótesis apunta a una fuga de gas dentro de una de las viviendas del complejo afectado.

Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado una fuerte detonación antes de que las llamas avanzaran rápidamente sobre la estructura.

>> Leer más: Cómo se vivió la tragedia de Salta 2141 desde el interior del edificio

Tras el estallido, residentes del barrio intentaron rescatar a las personas atrapadas hasta la llegada de los equipos de emergencia.

“Hay menores en estado crítico”

La secretaria de Protección Civil de Santa Cruz, Sandra Gordillo, confirmó que el operativo seguía activo durante la madrugada. “Hay cuatro menores en estado crítico y una persona mayor. Continuamos removiendo escombros para poder rescatar cuerpos que se encuentran en el lugar”, señaló en diálogo con TN.

La funcionaria aclaró además que todavía no podían confirmar oficialmente el número definitivo de víctimas fatales hasta finalizar las tareas de rescate.

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Heridos y derivaciones

Según informaron las autoridades provinciales cuatro chicos de entre 8 y 12 años fueron derivados a hospitales de localidades cercanas, tres adultos permanecen internados y una mujer fue trasladada a terapia intensiva en Las Heras por la gravedad de sus heridas

Ante la magnitud del episodio, el gobierno provincial desplegó un operativo sanitario especial.

Incluso durante la madrugada partió un avión sanitario desde Río Gallegos hacia Perito Moreno para realizar posibles derivaciones a centros de mayor complejidad, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

La onda expansiva también provocó daños estructurales y rotura de vidrios en casas linderas, por lo que varias familias debieron abandonar sus hogares.

En paralelo, el Consejo Provincial de Educación habilitó la Escuela Primaria Provincial N°72 para asistir a vecinos afectados por la explosión.

La zona permanecía acordonada este lunes mientras continuaban las tareas de búsqueda y peritajes para determinar cómo se originó el estallido.

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