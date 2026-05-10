El tiempo en Rosario: el lunes arranca con neblina y una mínima de apenas 4º

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 11 de mayo en Rosario un arranque con neblinas y una temperatura mínima de 4º, mientras que desde la tarde estaría despejado con una máxima de 16º.
Desde la tarde estaría despejado con una máxima de 16º
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 11 de mayo en Rosario un arranque con neblinas y una temperatura mínima de 4º, mientras que desde la tarde estaría despejado con una máxima de 16º.
La madrugada del lunes llega con vientos leves del noroeste cambiando a intensos, un registro de 4º y neblinas que se mantendrían hacia la mañana, cuando los termómetros llegarían a 6º. Para la tarde se espera cielo despejado, con una máxima de 16º bajando a 12º en la noche.
El martes estaría despejado, con una leve mejoría en las marcas: 19º de máxima y 6º de mínima.
Para el miércoles anticipan cielo parcialmente nublado, una máxima de 18º y la mínima subiendo hasta los 9º.
El jueves tendría otra vez cielo parcialmente nublado, la máxima otra vez en 18º y la mínima en ascenso: 11º.
El viernes tiene previsiones de temperaturas entre 19º y 8º, con cielo parcialmente nublado.
El sábado también estaría parcialmente nublado, con 18º de máxima y la mínima en aumento, llegando a 12º.
El accidente ocurrió en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del barrio Kentucky, en Funes