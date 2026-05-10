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El tiempo en Rosario: el lunes arranca con neblina y una mínima de apenas 4º

Desde la tarde estaría despejado con una máxima de 16º

10 de mayo 2026 · 23:24hs
El tiempo en Rosario: el lunes arranca con neblina y una mínima de apenas 4º

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 11 de mayo en Rosario un arranque con neblinas y una temperatura mínima de 4º, mientras que desde la tarde estaría despejado con una máxima de 16º.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noroeste cambiando a intensos, un registro de 4º y neblinas que se mantendrían hacia la mañana, cuando los termómetros llegarían a 6º. Para la tarde se espera cielo despejado, con una máxima de 16º bajando a 12º en la noche.

El martes estaría despejado, con una leve mejoría en las marcas: 19º de máxima y 6º de mínima.

Para el miércoles anticipan cielo parcialmente nublado, una máxima de 18º y la mínima subiendo hasta los 9º.

El jueves tendría otra vez cielo parcialmente nublado, la máxima otra vez en 18º y la mínima en ascenso: 11º.

El viernes tiene previsiones de temperaturas entre 19º y 8º, con cielo parcialmente nublado.

El sábado también estaría parcialmente nublado, con 18º de máxima y la mínima en aumento, llegando a 12º.

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