Netflix: tres películas recomendadas para ver desde el sillón el fin de semana

La plataforma renovó su catálogo y los usuarios ya eligieron sus favoritas. Films de drama, crimen y suspenso que la están rompiendo

La incorporación de nuevas películas al catálogo de Netflix viene causando furor entre los usuarios. Rápidamente, el top 10 de lo más visto se actualizó con algunos de los títulos que la plataforma sumó este mismo mes. Y, de cara al fin de semana, vale la pena revisar cuáles son esas historias imperdibles.

Elegir qué ver en Netflix no es una tarea sencilla. La cantidad de opciones se puede volver abrumadora. Pero cuando la plataforma estrena producciones los usuarios tarde o temprano van eligiendo sus títulos favoritos. Un repaso al ranking para conocer los relatos que vienen llamando la atención.

Glen Powell protagoniza esta adaptación de la novela de Stephen King donde la acción y la tensión son centrales. La historia se ubica en un futuro cercano y presenta al aclamado programa llamado “El sobreviviente”, básicamente, una competencia mortal donde los concursantes deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales.

En ese mundo, Ben Richards, un hombre de clase trabajadora desesperado por salvar a su hija enferma, es convencido de ingresar al juego por la recompensa económica que se llevaría en caso de que gane. Su actitud implacable lo convierte en el favorito del público pero también en una amenaza para todo ese sistema.

“Los creyentes”

Esta historia de suspenso, tensión y misterio está dirigida por el español Roger Gual y protagonizada por José Coronado, Stephanie Magnin y Alberto Olmo. "Los creyentes" sigue a Ruth, una joven que regresa a su pueblo al enterarse de la muerte de su madre. Pero lo que en principio parece un viaje directo a un funeral, empieza a complejizarse cuando algunos secretos hacen a Ruth cuestionar las circunstancias de la inesperada muerte.

Tras pasar los últimos años alejada de su pueblo natal, Ruth se reencuentra con la casa de su infancia y con su padre, cuyas actitudes irreconocibles se tornan inquietantes. Mientras la paranoia de Ruth crece no puede evitar preguntarse: ¿se ha tratado de un accidente o sigue suelto un asesino?

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“Miedo”

“Un grupo de amigos celebra un cumpleaños en una remota cabaña, pero se encuentran atrapados y atormentados por sus peores miedos”, adelanta la sinopsis de la cinta dirigida por Deon Taylor. Esta historia de terror y suspenso es ideal para quienes esperan que llegue la noche para acurrucarse en el sillón atrapados por la trama.

El viaje a la cabaña está liderado por Rom (José Sikora), un autor de éxito y orador motivacional, quien lleva a su prometida Bianca (Annie Ilonzeh) y a sus amigos (Andrew Bachelor, Ruby Modine, Iddo Goldberg, Terrence Jenkins, Jessica Allain y Tip "TI" Harris). Después de una profunda conversación acerca de sus miedos personales, una serie de sucesos extraños y aterradores hacen realidad sus peores pesadillas. Entre alucinaciones, visiones y ataques sobrenaturales, el grupo tendrá que encontrar la forma de salir de sus propias pesadillas.