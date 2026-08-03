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Netflix: siete estrenos destacados que llegan en agosto

La plataforma renueva su catálogo como todos los meses y genera expectativa por los títulos que desembarcan. Una lista de los favoritos de agosto

3 de agosto 2026 · 15:41hs
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La comedia Muertos S.L estrena su útima temporada este agosto en Netflix

La comedia "Muertos S.L" estrena su útima temporada este agosto en Netflix

Al igual que cada mes, Netflix se prepara para recibir títulos de todo tipo. En agosto, la reconocida plataforma anunció una gran cantidad de incorporaciones que van desde series a películas, nuevas y pasadas.

Películas dramáticas, miniseries de suspenso y comedias dramáticas definen un poco de lo que Netflix propone para el octavo mes del año. Muchas producciones saldrán a la luz por primera vez en la plataforma, mientras que nuevas temporadas de series conocidas desembarcan para la alegría de los fanáticos.

Con un catálogo tan vasto, a veces resulta difícil seguirle el hilo a los estrenos o encontrar qué ver. Por eso, a continuación se despliega una lista de recomendaciones y novedades destacadas que llegan a la plataforma durante agosto.

>>Leer más: Agosto en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

Siete estrenos destacados en Netfllix

“Cien años de soledad: segunda parte”. 5 de agosto

La adaptación de la obra de Gabriel García Márquez llega a su desenlace definitivo. Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, esta segunda entrega retrata el cumplimiento paulatino de las profecías de Melquíades y la inevitable decadencia de Macondo. La llegada de la compañía bananera y el matrimonio de Fernanda del Carpio desencadenan los eventos finales que marcarán el destino de la estirpe Buendía. Estrenará un nuevo episodio cada semana.

“La última casa”. 7 de agosto

Dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por el nominado al Oscar Wagner Moura junto a Greta Lee (“Past Lives”, “Muñeca rusa”), esta película combina elementos de ciencia ficción y suspenso claustrofóbico. En una clara alegoría de la pandemia, la trama sigue a una familia que queda atrapada dentro de su propio hogar por una fuerza oscura e inexplicable, al igual que todos sus vecinos. A medida que los recursos básicos comienzan a agotarse, los protagonistas deberán lidiar con la desesperación y los misterios que amenazan su supervivencia.

“Muertos S.L.” (Temporada 4). 7 de agosto

La comedia funeraria de los hermanos Caballero cierra su historia con esta cuarta y última temporada. En esta entrega, el drama gira sobre la lucha por el codiciado puesto de director de la funeraria Torregrosa. Dámaso y Chemi encabezarán la disputa hasta que el segundo propone ocupar el puesto “solo un rato” y, para dejar su huella, empieza a aplicar todo tipo de medidas atractivas pero incompatibles con el negocio funerario. Mientras tanto, el equipo se debate entre intentar hundir a su jefe o adularlo exageradamente.

>>Leer más: Netflix: el drama romántico de dos horas que hace delirar a la audiencia

“Moria”. 14 de agosto

En vísperas de la celebración de sus 80 años, llega la serie de ficción inspirada en la vida de Moria Casán. En esta producción hecha en Argentina, Moria, cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional. Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth no solo interpretan distintos momentos de una misma vida, sino que encarnan la esencia, los modismos y el lenguaje de cada época que hizo a “La One”. Creada y dirigida por Javier Van de Couter.

“Outer Banks” (Temporada 5). 20 de agosto

La quinta y última temporada de una de las series que causó furor los últimos años comenzará en Marruecos, inmediatamente después del final de la cuarta entrega. Los Pogues están afectados por la muerte inesperada de JJ y dispuestos a reunirse una vez más para buscar venganza y recuperar el tesoro perdido.

“Susurran tu nombre” - 28 de agosto

Basada en un bestseller y encabezada por Robert De Niro, Adam Scott (“Severance”) y Michelle Monaghan. La historia gira en torno a un escritor devastado por la desaparición de su hijo, quien en medio de una búsqueda desesperada descubre conexiones escalofriantes entre su tragedia familiar y un antiguo asesino serial no atrapado.

>>Leer más: Netflix: la serie de Caro Pardíaco que promete ser furor

“Toda la verdad de mis mentiras” 28 de agosto

Este mes llega la nueva miniserie basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, de quien la plataforma ya adaptó títulos aclamados como “Valeria” y “Un cuento perfecto”. Protagonizada por Daniel Ibáñez, Itziar Manero, Ricardo Gómez, Brays Efe, Lucía de la Fuente y Clara Sans, la producción de 5 capítulos narra la historia de Coco y Marín, dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su grupo de amigos, están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Pero lo que debería ser una aventura que gire sobre la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiezan a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

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