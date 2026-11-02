Netflix: cinco estrenos destacados que llegan en noviembre

La plataforma renueva su catálogo como todos los meses y genera expectativa. Producciones de misterio, drama y suspenso lideran los estrenos

Rodrigo de la Serna protagoniza la serie "Gordon", que se estrenará en Netflix el 18 de noviembre

Al igual que cada mes, Netflix se prepara para recibir títulos de todo tipo. En noviembre , la reconocida plataforma anunció una gran cantidad de incorporaciones que van desde series a películas, nuevas y pasadas.

Producciones dramáticas, de misterio y de suspenso definen un poco de lo que Netflix propone para el penúltimo mes del año. Muchas saldrán a la luz por primera vez en la plataforma, mientras que nuevas temporadas de series conocidas desembarcan para la alegría de los fanáticos.

Uno de los estrenos más llamativos en el país es “Gordon” , la nueva miniserie argentina de Pablo Trapero protagonizada por Rodrigo de la Serna. Se trata de una historia que combina drama, política, violencia y suspenso . Su estreno será el 18 de noviembre.

A la serie argentina se suman series y películas esperadas con ansias. A continuación, una lista de recomendaciones y novedades destacadas que llegan a la plataforma durante noviembre.

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Cinco estrenos destacados que llegan en noviembre a Netflix

"Palomas negras" (Segunda temporada). 5 de noviembre

Esta serie de espionaje creada por Joe Barton y protagonizada por Keira Knightley, Ben Whishaw y Sarah Lancashire, confirmó que su segunda temporada llegará este mes, después del éxito de su primera entrega.

La historia sigue a Helen, una espía encubierta que, mientras está casada con un político, lleva adelante misiones clandestinas sin revelar su verdadera identidad. Para cumplir con sus operaciones y sostener su delicada doble vida, cuenta con la ayuda de un viejo amigo que trabaja como sicario. En esta segunda temporada, Helen continúa filtrando secretos del gobierno, pero las cosas se complican cuando su superiora se ve envuelta en una peligrosa conspiración.

"Un buen abogado". 9 de noviembre

Desde Francia llega esta película de suspenso protagonizada por Laurent Lafitte, Anthony Bajon y Mélanie Laurent. La historia sigue a un abogado que, después de atravesar un proceso de rehabilitación por una sobredosis, se encuentra frente a uno de los momentos más difíciles de su carrera. En sólo una semana, deberá intentar recuperar su prestigio profesional y preparar su propia defensa para enfrentar un juicio que podría cambiar su futuro. Para lograrlo, contará con la ayuda de una tenaz pasante, que se convertirá en una pieza clave en medio de una carrera contrarreloj.

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"El Claroscuro". 11 de noviembre

Una serie dramática italiana que combina misterio, arte e investigación policial. Tras encontrar un cuerpo en un museo de Roma, un experto en arte usa sus conocimientos para ayudar a la policía a resolver un misterio conectado con su propio pasado.

El reparto está integrado por Pierpaolo Spollon, Andrea Lattanzi, Matilde Gioli, Romana Maggiora Vergano, Aurora Giovinazzo, Paz Vega, Alessandro Preziosi, Federico Tocci y Corrado Invernizzi.

“Heartland”. 13 de noviembre

"Heartland" es un thriller dramático ambientado en la escena de la música country de Nashville. La historia sigue a Misty Jones (Jessica Chastain), una antigua leyenda del género que regresa a la ciudad para investigar la misteriosa desaparición de su sobrina, una joven cantante en ascenso. A medida que avanza en la búsqueda, Misty se adentra en los aspectos más oscuros de la industria musical, saca a la luz secretos familiares y se enfrenta a los fantasmas de su pasado.

Este film de misterio fue escrito y dirigido por Shana Feste. Junto a Jessica Chastain actúan John Hawkes, Carter Faith, Garrett Hedlund, Jennifer Nettles, Ross Lynch y Ben Dickey.

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"Gordon". 18 de noviembre

Con Rodrigo de la Serna como protagonista, llega una nueva serie de thriller político inspirada en las novelas "Gordon” y “Gordon, el aniquilador”, del periodista e historiador Marcelo Larraquy. La dirección de "Gordon" está en manos de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, y la producción a cargo de Adrián Suar y Diego Andrasnik.

Basada en hechos reales, la producción, compuesta por siete episodios, reconstruye la historia de Aníbal Gordon, quien pasó de ser un ladrón de poca monta a convertirse en un asesino y represor, en el contexto de la violencia paraestatal que marcó a la Argentina durante la década del 70. Completan el elenco Matías Recalt y Camila Peralta.