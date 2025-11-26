El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

La máxima llegaría a 31º, se mantendría el viernes y el fin de semana habría una marcado descenso, con chances de tormentas tanto para el sábado como para el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 31º con cielo parcialmente nublado y probabilidades de tormentas fuertes hacia la noche acompañadas de fuertes ráfagas de viento. También hay chances de tormentas para todo el fin de semana, con un marcado descenso en los registros.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del noreste cambiando al norte, con una marca de 20º y cielo parcialmente nublado que en la mañana estaría mayormente nublado, ya con los termómetros marcando 26º. Para la tarde anticipan una máxima de 31º con cielo mayormente nublado, y a la noche habría ráfagas de hasta 50 km/h, un registro de 24º y posibilidades de entre 40 y 70 por ciento de tormentas fuertes.

El viernes estaría mayormente nublado y recién por la noche hay algunas chances de chaparrones. La temperatura estaría entre 31º y 20º.

El sábado tiene probabilidades de tormentas para toda la jornada, con las marcas en descenso: la máxima no pasaría de 24º y la mínima rondaría los 19º.

Para el domingo también hay chances de tormentas aisladas en la mañana y de chaparrones desde la tarde, con temperaturas entre 24º y 17º.

El lunes estaría mayormente nublado, aún con una máxima en 24º y con la mínima bajando a 15º.

El martes arrancaría una mejora en las condiciones, con cielo algo nublado, 29º de máxima y 15º de mínima.