La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

La máxima llegaría a 31º, se mantendría el viernes y el fin de semana habría una marcado descenso, con chances de tormentas tanto para el sábado como para el domingo

26 de noviembre 2025 · 23:24hs
El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves en Rosario una temperatura máxima de 31º con cielo parcialmente nublado y probabilidades de tormentas fuertes hacia la noche acompañadas de fuertes ráfagas de viento. También hay chances de tormentas para todo el fin de semana, con un marcado descenso en los registros.

La madrugada del jueves llega con vientos moderados del noreste cambiando al norte, con una marca de 20º y cielo parcialmente nublado que en la mañana estaría mayormente nublado, ya con los termómetros marcando 26º. Para la tarde anticipan una máxima de 31º con cielo mayormente nublado, y a la noche habría ráfagas de hasta 50 km/h, un registro de 24º y posibilidades de entre 40 y 70 por ciento de tormentas fuertes.

El viernes estaría mayormente nublado y recién por la noche hay algunas chances de chaparrones. La temperatura estaría entre 31º y 20º.

El sábado tiene probabilidades de tormentas para toda la jornada, con las marcas en descenso: la máxima no pasaría de 24º y la mínima rondaría los 19º.

Para el domingo también hay chances de tormentas aisladas en la mañana y de chaparrones desde la tarde, con temperaturas entre 24º y 17º.

El lunes estaría mayormente nublado, aún con una máxima en 24º y con la mínima bajando a 15º.

El martes arrancaría una mejora en las condiciones, con cielo algo nublado, 29º de máxima y 15º de mínima.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: lunes caluroso en la previa de un anticipo del verano

El tiempo en Rosario: lunes caluroso en la previa de un "anticipo" del verano

El domingo será mayormente soleado en Rosario y el tiempo estará ideal para armar planes al aire libre.

El tiempo en Rosario: domingo con cielo despejado y temperatura agradable

Las condiciones para el fin de semana largo serán primaverales y el tiempo dará la nota en Rosario.

El tiempo en Rosario: sábado agradable con algunas nubes durante la mañana

el tiempo en rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

El tiempo en Rosario: un viernes con mejoras pero con temperatura en baja

Ver comentarios

Las más leídas

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lo último

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

Aníbal Moreno, el crack que Newells vendió rápido y ahora va por la gloria eterna

Aníbal Moreno, el crack que Newell's vendió rápido y ahora va por la "gloria eterna"

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Cuatro miembros de una familia que hicieron un largo viaje en ómnibus, que incluyó varias paradas en Santa Fe. Salud provincial tomó medidas
Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Por Florencia O’Keeffe

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Va a juicio el gerente de una empresa criminal del barrio Ludueña

Por Martín Stoianovich

Policiales

Va a juicio el "gerente de una empresa criminal" del barrio Ludueña

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Central y el rearmado del plantel: a qué jugadores se les vence el contrato

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Ovación
Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Argentino se alzó con el bicampeonato en cuarta de AFA en la Primera C

Argentino se alzó con el bicampeonato en cuarta de AFA en la Primera C

Policiales
Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

Gendarmería utilizó un meme viral para un operativo donde secuestró 431 kilos de cocaína

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con calor y chances de tormentas por la noche

Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Viaje con contagio: una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

Crece en Rosario el plan que ayuda a las pymes a exportar

Crece en Rosario el plan que ayuda a las pymes a exportar

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta
La Región

Arroyo Seco: toros atacaron a niños y embistieron un auto en la ruta

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos
La Ciudad

Noche de Librerías en Rosario: ferias, propuestas culturales y descuentos

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores
Economía

Santa Fe propone desgravar Ingresos Brutos a quienes tomen trabajadores

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei
La Ciudad

Protesta en Ansés: jubilados presentan miles de firmas contra el veto de Milei

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos
Policiales

Arrancó el juicio por el crimen de madre e hija en una parada de colectivos

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa
POLICIALES

Una adolescente de 14 años resultó herida en una balacera contra una casa

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso
Política

El gobierno adelanta el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios
LA CIUDAD

El estacionamiento medido que se viene: horario, zonas, tarifa, app y beneficios

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11
LA REGION

Oliveros: murió una ciclista al ser atropellada por un camión en la ruta 11

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Lanzan circuitos turísticos para recorrer cinco barrios emblemáticos de Rosario

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura
Información General

Black Friday 2025: todo lo que hay que saber para comprar de forma segura

La declaración indagatoria del juez federal Salmain se postergó sobre la hora
Policiales

La declaración indagatoria del juez federal Salmain se postergó sobre la hora