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El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027

Hubo consenso para avanzar en una posible alianza. Reparos del macrismo por la reforma política y eliminación de las Paso

27 de agosto 2026 · 21:21hs
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Diego Santilli

Foto: Archivo / La Capital

Diego Santilli, Cristian Ritondo, Fernando de Andreis y Martín y Eduardo Menem.

El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, fueron recibidos este jueves en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. En ese marco, se ratificaron los acuerdos programáticos en torno al rumbo económico y hubo un avance en las conversaciones para armar un posible frente electoral conjunto, aunque persisten diferencias respecto de qué hacer con las Paso.

Mientras que el gobierno busca aunar voluntades para eliminar o al menos suspender las primarias obligatorias, en el PRO no convence la propuesta. Aunque no cierran las puertas del todo.

“Lo que planteamos es que primero veamos la iniciativa que tiene el Senado para después seguir charlando. Hoy, la posición del PRO es mantener las Paso, a menos que haya una alternativa mejor que consideremos y trabajemos”, señaló Ritondo al finalizar el cónclave.

El futuro de las Paso

“Hoy, por lo menos, vamos a esperar qué trata el Senado, porque sin duda la ley todavía no tiene los consensos necesarios en esa Cámara”, advirtió el jefe del PRO bonaerense.

A su entender, “las primarias obligatorias no tienen todo en contra ni todo a favor”. Y recordó que tanto el presidente Javier Milei como el exmandatario Mauricio Macri fueron "resultado de las Paso”.

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“También sabemos, por otro lado, que tienen un costo, ya que la población en un año, o en 2027, tiene que votar seis veces: Paso provinciales, Paso nacionales, elecciones provinciales y toda la segunda vuelta”, reconoció.

Por su parte, De Andreis confirmó que la decisión de Macri, su jefe político, es la de “agotar todo lo que esté al alcance para blindar el cambio en la Argentina y evitar un retroceso, como ocurrió en 2019”.

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