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Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada

En los anteriores Juegos celebrados en Rosario en 1982, la actividad se desarrolló en el Hípico San Martín. Habrá tres disciplinas ecuestres

28 de agosto 2026 · 06:10hs
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Los jinetes participarán en adiestramiento

Los jinetes participarán en adiestramiento, concurso completo y salto, en los Juegos Suramericanos.

 

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 contarán con el escenario ideal para sus tres disciplinas ecuestres: el Jockey Club de Rosario. La entidad de barrio Fisherton tendrá una flamante pista de equitación para la realización de las pruebas de adiestramiento, concurso completo y salto, entre el 13 y el 26 de septiembre.

La renovación de la pista permitirá el lucimiento de grandes jinetes de Sudamérica, dejando además un legado en infraestructura que permitirá el desarrollo de la equitación.

Rosario fue la segunda sede de los Sudamericanos, entonces llamados Juegos Cruz del Sur, en 1982. Pero en esa oportunidad, las pruebas de equitación, que fueron consideradas de exhibición se organizaron en el Hípico General San Martín, donde el rosarino Adriano Melosi ganó las medallas de oro en salto individual y en salto por equipos, respectivamente.

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En estos Juegos Suramericanos, el Jockey Club será la sede designada para la equitación. Una entidad con una rica y extensa trayectoria en la disciplina.

Las diferentes pruebas que tendrán lugar en sus instalaciones están programadas desde el principio hasta el fin de los Juegos Suramericanos, garantizando una atracción permanente para los seguidores de la equitación.

Los días de la equitación

Entre el 13 y el 16 de septiembre se desarrollarán las pruebas de adiestramiento. El concurso completo será entre el 18 y el 20. El cierre de la disciplina, con el salto, se desarrollará entre el 23 y 26.

El calendario completo de la equitación, como de todos los demás deportes de los Juegos Suramericanos, está publicado en www.santafe2026.ar/es.

El presidente del Jockey Club, Ciro Castagnino, se refirió a la posibilidad de contar con competidores del máximo nivel subcontinental. “Estamos todos muy expectantes y contentos. Ver los caballos, los jinetes y la altura que alcanzan en las pruebas realmente es impactante”, manifestó el directivo.

Las obras en la pista del Jockey Club

Para una competencia de tal envergadura, se realizaron obras acordes a este acontecimiento deportivo. En la pista grande se colocó una superficie geotextil, propia de los escenarios de alto rendimiento. Así se garantizarán las mejores condiciones para competir, para los entrenamientos y el cuidado de los caballos.

Otras de las obras son la mejora en los suelos de la pista de polo, la pista chica del bosque y la pista cubierta.

“Estamos muy contentos por la pista que tenemos acá. Es una infraestructura única, de la cual estamos muy orgullosos, y que sin el apoyo de la Provincia no hubiéramos podido realizar”, resaltó Castagnino.

El dirigente consideró que la posibilidad de contar con la equitación en el Jockey Club puede servir de incentivo para el fomento de la disciplina, con el legado de instalaciones modernas.

“Creo que va a ser una inspiración para muchos jóvenes, que van a poder ver las diferentes disciplinas con pruebas de altísimo nivel. Eso tiene un impacto único y, en el caso de los clubes, contar con infraestructura como esta tendrá un efecto muy duradero”.

La equitación forma parte de los 43 deportes (60 disciplinas) de los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Se esperan más de 4 mil deportistas de 15 países.

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Una de las obras en Rosario para los Juegos Suramericanos.

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