Central choca con Gimnasia y busca dar el salto en la tabla anual, en el aperitivo del clásico

Central enfrenta este sábado a Gimnasia en el Gigante y si gana podría alcanzar a los líderes de la acumulada. La próxima recibe a Newell’s

El colombiano Jaminton Campaz ingresó desde el banco de relevos ante Talleres y ahora podría ser de la partida con Gimnasia La Plata. Central lo necesita.

Central vuelve al Gigante de Arroyito. La última vez que pisó su estadio lo hizo en un contexto totalmente diferente. Estaba vivo en el máximo objetivo de 2026: la Copa Libertadores. Aquella vez igualó, no pudo quebrar la resistencia de Corinthians en el duelo de ida de los octavos de final y una semana después quedó eliminado en Brasil. Enseguida el Canalla reaccionó en el empate con Talleres en Córdoba y ahora es el turno de regresar a su casa, ante su gente y donde está obligado a reencontrase con el triunfo, para que los renovados objetivos que tiene por delante tomen más consistencia. Recibe al golpeado Gimnasia de La Plata, en la antesala del clásico rosarino del próximo fin de semana. Excelente aperitivo a la espera del plato fuerte.

Hay ocasiones en que los equipos se quedan sin un gran objetivo, como en este caso fue la Libertadores, y luego no les queda nada tentador a la vista. Este para nada es el caso de Central. Porque el equipo de Jorge Almirón tiene muchísimo para ilusionarse en el corto plazo.

Lo primero que le pone enfrente el calendario es recibir a Gimnasia, un rival que trae dos derrotas en fila en el torneo, la goleada 0-4 con Estudiantes y el 2-3 con el Lobo mendocino, además de quedar eliminado de la Copa Argentina por penales con Riestra.

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Central debe hacer el gasto

Central deberá hacer el gasto, salir decidido a acorralar al Lobo, mantener ese apetito voraz con el que mereció ganarle a Talleres en la última fecha, aunque no pasó del empate 2 a 2, con un Ángel Di María brillante, que anotó dos goles y luego avisó que arrastra un molesto dolor producto de una pubalgia.

El premio de ganarle a Gimnasia puede ser altísimo. Porque Central (39 puntos) puede llegar a la cima de la tabla general en esta séptima fecha del Clausura, donde el líder Independiente Rivadavia (42 puntos) juega el domingo ante Racing; Argentinos (42) se mide también el domingo con Aldosivi y Vélez (40) choca este sábado con Riestra.

Pero también en caso de vencer al Lobo el ánimo auriazul estará por las nubes para afrontar el partido que pone en jaque a la ciudad. Porque el próximo fin de semana será el clásico ante Newell’s otra vez en el Gigante de Arroyito, un partido en el que Central viene festejando de manera sostenida y desde el club siempre repiten que equivale a “una estrella”.

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La Supercopa

Esto es lo que ofrece el horizonte inmediato, lo que no es para nada poco. Y ya pensando en el mediano plazo está por delante el choque con Estudiantes, el sábado 26 de septiembre por la Supercopa Internacional. Y lo ya dicho, la batalla hasta el final para ir por el bicampeonato de la tabla anual, lo que además significaría lograr el boleto directo a la Copa Libertadores 2027.

En este contexto también se encadena la clasificación a los octavos de final del torneo Clausura, donde hay otra estrella en juego y otro pasaje directo al máximo torneo continental.

Así, este partido ante Gimnasia se inscribe como el primer eslabón de una cadena que puede ser muy virtuosa. Claro que los partidos se juegan de a uno y domesticar al Lobo debe ser el puntapié inicial para que se abra aún más el horizonte.

Almirón y la gente

Un dato extra, no menor, es la vuelta de Jorge Almirón al Gigante tras la eliminación copera, cuando la sensación era que el límite de la paciencia de los hinchas con el DT canalla estaba en la supervivencia en la Libertadores. Pero el técnico sigue y a esta altura del recorrido parece que todos entendieron, en especial en la tribuna, que lo mejor será ir hasta al final con el actual DT en busca de los tentadores objetivos que hay por delante.

Central tiene un abanico muy seductor frente a sus narices. Y en casi todos los objetivos depende de sí mismo para lograrlos. Lo primero será hacer una buena gimnasia, en la antesala del clásico.