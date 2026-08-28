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Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos en lo que va del año

Santa Fe es la segunda provincia del país en cantidad de donante de órganos. Este fin de semana se hicieron dos operativos multiorgánicos

28 de agosto 2026 · 06:10hs
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Los equipos médicos trabajan en forma interdisciplinaria en Rosario.

Los equipos médicos trabajan en forma interdisciplinaria en Rosario.

En la previa al Día Nacional del Donante de Órganos que tendrá lugar este sábado con un acto en el Monumento a la Bandera, Rosario realizó ya 53 procesos de donación en lo que va del año de los 79 concretados en todo el territorio santafesino. Este último fin de semana se realizaron operativos multiorgánicos con un gran despliegue en varios efectores de salud y traslados aéreos.

Como cada 29 de agosto, organizaciones de familiares de donantes participarán de una actividad para recordar a sus seres queridos y para promover la donación a través de una consigna: que lo mejor de mí viva en vos.

El día Nacional del Donante (de acuerdo a la ley 27.575) es para izar la bandera en todas las escuelas para que, al desplegarse, abrace a sus donantes. Entre las familias convocantes al acto están los padres y familiares de Antonella Trivisonno, quien falleció en 1999 en un siniestro vial en Ovidio Lagos y Salta, cuando tenía solo seis años de edad. Además, cabe recordar que en la última semana de mayo se conmemoró la semana provincial de la donación de órganos acorde a una ley que se puso en marcha a partir del 2026.

En este contexto, el último fin de semana se registró un nuevo hito en la procuración de órganos y tejidos en la provincia. En Rosario, se realizaron dos procesos de donación de manera simultánea: uno en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y otro en el Sanatorio Italiano Sur, posibilitando siete implantes a pacientes de distintos puntos del país. Además, se produjo un tercer operativo 48 horas después, en el Hospital Provincial del Centenario, que permitieron oros cuatro trasplantes.

>>Leer más: Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

Rosario al frente de las donaciones

Según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), Santa Fe continúa siendo la segunda provincia del país en cantidad de donantes de órganos, con 79 procesos de donación sobre un total nacional de 660. Y de todo ello, Rosario lleva la delantera con 53 procesos a lo largo del año.

Al respecto, la directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos y tejidos (Cudaio), Cecilia Andrada, destacó el desafío que representó la simultaneidad de los procedimientos del último fin de semana y el trabajo coordinado de los equipos que intervinieron. “Este tipo de exigencias ponen en máxima tensión las capacidades logísticas y operativas, que están programadas para resolver los operativos de forma individual, pero podemos dar respuesta a partir de una coordinación interministerial para llevar adelante estos procesos de alta complejidad”, explicó.

>>Leer más: Donación de órganos: Santa Fe logra un semestre histórico en número de donantes

Andrada detalló que la duplicación de tareas implicó un importante despliegue. “Profesionales, choferes y auxiliares tuvieron que trabajar turnos extras y durante largas horas. A esto debemos sumar el respaldo del Sies 107, la Policía de Santa Fe, a través de personal de la Unidad Regional II, el personal aeroportuario y los agentes de tránsito”, detalló.

Seis de los trasplantes más recientes requirieron transporte mediante vuelos sanitarios que operaron desde el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario. “Cada vez que se dan donaciones en simultáneo se nos plantea uno de los máximos desafíos, con una responsabilidad muy elevada para con los pacientes que están en lista de espera”, concluyó Andrada.

A partir de los tres procesos de donación se lograron ablacionar seis riñones, tres hígados, dos corazones y un páncreas. Además, se procuraron córneas y válvulas cardíacas, que tienen como primer destino los bancos de tejidos. Los órganos procurados permitieron concretar once trasplantes en pacientes de distintos puntos del país.

Sigue segunda en el país

Con una cifra histórica, durante los primeros seis meses del 2026 Santa Fe sostiene su segundo lugar en el ránking nacional. Los 56 donantes superan la marca anterior de 50, lograda en 2023.

Los operativos se registraron en 19 efectores de distintas ciudades santafesinas, con los hospitales Heca, de Rosario, y Cullen, de Santa Fe, como mayores procuradores. También se destaca la participación de clínicas y sanatorios privados, donde se generaron 24 procesos en el período.

>>Leer más: El Día Nacional de la Donación de Órganos se festeja en el Monumento

"Ciento cuarenta y ocho trasplantados en medio año es una marca histórica que nos llena de emoción. Estos resultados son posibles porque forman parte de una política de salud pública sostenida", remarcó Andrada. De este total, 72 fueron para residentes del resto del país, mientras que los otros 76 fueron receptores santafesino.

Una red solidaria

Entre el 1º de enero y el 30 de junio de este año se realizaron 1.088 trasplantes de órganos en el país, de los cuales casi el 14 % fueron posibles gracias a órganos procurados en la provincia. Es decir que uno de cada siete pacientes trasplantados en Argentina recibió un órgano o bloque multiorgánico proveniente de un donante santafesino.

En virtud del sistema de asignación gestionado nacionalmente por Incucai, en el que la compatibilidad anatómica y biológica son el factor esencial pero que además tiene en cuenta situaciones de emergencia, muchas de las ablaciones se destinaron a provincias diferentes de la de origen.

Operativos en 19 efectores

La cifra récord se produjo a partir de operativos efectuados en 19 efectores públicos y privados de toda la provincia: los hospitales Heca, Centenario, Provincial, Vilela, Italiano y Español, y los sanatorios Laprida, Parque, de la Mujer, Británico y Americano, todos de Rosario; el Hospital Cullen y los sanatorios Diagnóstico, Garay y Mayo, de la ciudad de Santa Fe; además de los hospitales Dr Jaime Ferré, de Rafaela; y Eva Perón de Granadero Baigorria; y los sanatorios San Martín, de Venado Tuerto, y Servicios Médicos, de Santo Tomé.

Récord en 2025

El año pasado, se habían registrado 176 donantes, superando por siete la marca histórica de 2019. De ese total, 97 fueron de órganos y 79 de tejidos, quedando muy cerca del récord de 98 procedimientos de órganos alcanzado seis años atrás.

Al mismo tiempo, se alcanzó la cifra histórica de 238 trasplantes de órganos posibilitados por donantes santafesinos, lo que representa que esos pacientes dejaron de estar en la lista de espera, tanto de Santa Fe como del resto del país.

Otro de los hitos de 2025 fue el récord de 79 procesos de donación de tejidos, en los que no es viable la ablación de órganos pero sí la de córneas, válvulas cardíacas o tejido óseo. El Hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, concentró 43 de esos procedimientos, alcanzando el registro más alto para un efector y equiparando la marca lograda por el Heca de Rosario en 2012.

Gestión sanitaria y decisiones estratégicas

En relación con los operativos, señaló que si bien la mayoría se concretó en hospitales públicos, en 2025 se registraron 39 donaciones de órganos en clínicas y sanatorios, más del 40 % del total, un porcentaje récord a nivel nacional, donde esa participación alcanza entre el 10 y el 20 %. Andrada subrayó que este crecimiento responde a una política sostenida del Ministerio de Salud, impulsada por la ministra Silvia Ciancio, orientada a ampliar la geografía y los ámbitos de detección y resolución de potenciales donaciones.

Otro de los avances estratégicos de 2025 fue la incorporación de la donación en asistolia controlada, una práctica que permite ampliar las posibilidades de procuración. En este marco, Andrada recordó que en el Hospital Cullen se realizó la primera ablación cardíaca en un donante adulto en Latinoamérica, en un operativo articulado con la provincia de Córdoba.

Traslados por tierra y por aire

Una de las últimas imágenes impactantes del año fue el estreno de la nueva pista del aeropuerto de Rosario con un vuelo sanitario que trasladó desde Mendoza a un equipo de trasplante que ablacionó corazón e hígado, para luego regresar e implantarlos en su provincia.

Pero la historia de las varias marcas récord concretadas en 2025 no puede contarse prescindiendo del rol crucial que cumple la estructura logística de la provincia: “Los choferes de nuestro equipo de movilidad recorren casi un millón de kilómetros cada año, no sólo para trasladar órganos, sino también para hacer de nexo permanente en las etapas más invisibles de los operativos, como por ejemplo llevar muestras al laboratorio que analiza las compatibilidades, traslado de personal, coordinación con aeropuertos y helipuertos. Y eso se suma a la asistencia de todo el sistema provincial del Sies 107, aeropuertos, policía y Justicia. En definitiva, la procuración de órganos y tejidos es una práctica que supera lo exclusivamente médico y precisa del compromiso y rigor profesional de cientos de agentes, así como de políticas públicas determinantes, como las que lleva adelante el Ministerio de Salud”.

Los top 30 del 2025

Entre los establecimientos destacados del año pasado, el Hospital Cullen, en la ciudad de Santa Fe, obtuvo la mayor cantidad de procesos, sumando órganos y tejidos, con 60, mientras que el Heca, en Rosario, fue el que registró más donantes de órganos, con 21.

En el sistema público también procuraron órganos y tejidos los hospitales Iturraspe y Orlando Alassia; Centenario, Roque Sáenz Peña y Policlínico Pami II; Jaime Ferré; Eva Perón y Central de Reconquista.

Mientras tanto, entre los privados, se destacaron el Hospital Italiano de Rosario y el Sanatorio del Diagnóstico de Santa Fe, con ocho y siete donantes, respectivamente. Y también hubo operativos en los sanatorios Mayo, Garay, Santa Fe, San Gerónimo y Clínica de Nefrología, de la capital; Clínica 10 de Septiembre, de Sunchales; Clínica Parra, de Rafaela, Sanatorio Esperanza, de esa ciudad; y en los sanatorios de Niños, Italiano Centro, Ipam, Parque, Laprida, Aliare, Americano, Delta, Hospital Español y de la Mujer, estos últimos todos de Rosario.

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