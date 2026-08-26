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Netflix: Robert Pattinson protagoniza una película de ciencia ficción recién incorporada

Estrenada en 2025, el film estadounidense-surcoreano llegó a Netflix recientemente y se consagra entre lo más visto. De qué se trata

26 de agosto 2026 · 20:51hs
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Robert Pattinson protagoniza este film de ciencia ficción disponible en Netflix

Robert Pattinson protagoniza este film de ciencia ficción disponible en Netflix

Netflix acaba de incorporar una comedia de ciencia ficción que no pasó desapercibida. Se trata de “Mickey 17”, una película escrita y dirigida por Bong Joon Ho, director del éxito “Parasite”. Con Robert Pattinson a la cabeza, el film combina comedia y ciencia ficción en una historia de suspenso.

La película está basada en la novela de 2022, “Mickey7” de Edward Ashton y gira sobre una expedición humana enviada a colonizar el espacio, en la que el protagonista, llamado Mickey Barnes, desarrolla una función particular como un “prescindible”. Aunque se trata de un relato de ciencia ficción, el tinte de comedia negra le agrega un componente crítico e inesperado.

“Mickey 17” no es solo una película de entretenimiento, sino que también llevará a los espectadores a hacerse algunas preguntas esenciales. La trama explora temas como la explotación laboral, la identidad y la unicidad, mientras critica, al estilo de su director, algunos aspectos del sistema capitalista y sus desigualdades.

Junto a Pattinson actúan Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette y Mark Ruffalo.

>>Leer más: Netflix: el drama policial basado en la captura de un criminal real

De qué se trata “Mickey 17”

Desesperado por escapar del planeta Tierra, donde su situación económica es de terror, Mickey Barnes decide alistarse como “prescindible” en una expedición humana enviada a colonizar el mundo helado de Niflheim.

El título de “prescindible” da cuenta de su función descartable dentro del equipo. Mickey tiene la misión de realizar las tareas más peligrosas dentro de la expedición y, si muere, se crea otro cuerpo de Mickey al que se transfieren sus recuerdos. De esta manera, se supone, puede arriesgar su vida una y otra vez.

El drama comienza cuando Mickey 17 sobrevive a una misión que lo debería haber matado y su equipo, sin conocer su suerte, crea al Mickey 18. Entonces se presenta una nueva situación: existen, al mismo tiempo, dos Mickey. Y este es el principio de una serie de problemas.

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Trailer de “Mickey 17”

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