El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

Salud
Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario
Política
Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada
Economía
Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis
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Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista
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Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad
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Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos
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De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron
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Más de 300 días sin financiamiento: suspenden jornada de universitarios
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Juicio a Pity Álvarez: rechazaron el pedido de nulidad y el proceso sigue
La Ciudad
Rosario marchó contra los femicidio bajo una consigna: "Paren de matarnos"
Información General
Hubo un solo ganador en el Siempre Sale del Quini 6, que se llevó $369 millones
Agro
Una mejora temporaria del clima permitió iniciar la siembra de maíz temprano
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Morosidad y deudas en Rosario: proponen multas millonarias por abusos
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Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia
Economía
Impuestos: la UIA le pidió a Arca que suspenda por 180 días los embargos