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El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

Se espera una temperatura máxima de 19º que se mantendría en ese nivel durante los siguientes días e incluso llegaría a los 22º

27 de agosto 2026 · 23:34hs
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El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 28 de agosto en Rosario posibles chaparrones y fuertes ráfagas de viento en la madrugada, pocas chances de precipitaciones en la mañana y cielo algo nublado desde la tarde, con una temperatura máxima de 19º y una mínima de 11º.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del sudeste y ráfagas de hasta 50 km/h, con un registro de 13º y hasta un 40 por ciento de probabilidades de chaparrones. A la mañana continuarían las ráfagas, las chances de precipitaciones bajarían a 10 por ciento y los termómetros marcarían 11º. Para la tarde se anuncia cielo algo nublado, con una máxima de 19º bajando a 15º en la noche.

El sábado la máxima se mantendría en 19º y la mínima bajaría a 7º, con cielo entre algo y parcialmente nublado.

Para el domingo anuncian temperaturas entre 19º y 9º, con cielo parcialmente nublado.

El lunes tendría cielo algo nublado, una máxima de 20º y una mínima de 11º.

El martes habría una suba de la máxima a 22º, la mínima rondaría los 10º y el cielo estaría parcialmente nublado.

Para el miércoles hay previsiones de cielo parcialmente nublado, 21º de máxima y 12º de mínima.

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La mañana de domingo arrancará muy fría y se espera que el cielo vuelva a mostrar algunas nubes.

Se viene otro día con temperaturas bajo cero y el posible retorno de las nubes

Vuelve el sol y también el frío, por lo que el tiempo durante el fin de semana será invernal.

El tiempo en Rosario: el sol seguirá presente, pero llegan temperaturas bajo cero

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