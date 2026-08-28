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AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

La cooperativa presentó AFA Escala, un programa para impulsar proyectos de tecnología y producción junto a sus asociados. También anunció una propuesta de formación universitaria y una nueva aseguradora. En carpeta, la planta de bioetanol, un feedlot, un puerto y un fideicomiso de siembra

Patricia Martino

Por Patricia Martino

28 de agosto 2026 · 06:15hs
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AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Agricultores Federados Argentinos (AFA) busca profundizar su apuesta por la innovación, la participación de los jóvenes y el desarrollo de nuevos negocios y anunció el lanzamiento de AFA Escala, un programa para impulsar ideas y proyectos vinculados con la tecnología y la producción. La cooperativa pondrá a disposición de nuevas ideas u$s 1 millón.

Darío Marinozzi, presidente de AFA, presentó la iniciativa durante la apertura del 5º Congreso Nacional de Productores de AFA 4.0 que se desarrolló este jueves en los salones de City Center Rosario y contó con la participación de 1.200 jóvenes de entre 18 y 40 años. También habló de la performance que lleva adelante AFA y contó donde la cooperativa invirtió 170 millones de dólares en estos últimos 4 años. "El 85% o 90% de esos 170 millones de dólares fueron invertidos en los pueblos y ciudades donde estamos, en las 130 localidades donde tenemos presencia, destinados a valor agregado, logística e infraestructura. No es un número menor", resaltó.

En se marco, Marinozzi también anunció la próxima puesta en marcha de una aseguradora y la participación de la entidad en la creación de la Universidad Cooperativa y Mutual de Argentina (Ucma), un proyecto orientado a ampliar la oferta educativa en localidades del interior mediante aulas híbridas. Una alternativa para mantener el arraigo en los pueblos y también para profesionalizar oficios o carreras que demanda el sector.

Detrás de los anuncios hay una estrategia amplia. AFA atraviesa una etapa de expansión y tiene bajo análisis una extensa cartera de inversiones y nuevos negocios: una planta de bioetanol de maíz que demandaría alrededor de u$s150 millones en una primera etapa y un proyecto total de entre 270 y 280 millones de dólares. También se habló de un feedlot, la eventual participación en un frigorífico, un puerto en Timbúes, un fideicomiso de siembra, desarrollos inmobiliarios, producción de alfalfa en Río Negro y proyectos vinculados con la trazabilidad, la huella de carbono y los servicios de salud.

Además, AFA anunció la realización de una gran muestra a campo el 18 de febrero próximo en Pujato, "el primer y único evento de innovación para el campo". Buscará posicionarse entre las grandes muestras del agro y donde la tecnología pueda realmente verse en uso, donde empresas y agtech puedan mostrar su tecnología aplicada a la producción directamente en el campo.

AFA Escala es una propuesta pensada especialmente para los jóvenes vinculados con la cooperativa. La premisa es sencilla: no hace falta llegar con un proyecto terminado ni con un plan de negocios completamente desarrollado. Alcanza con tener una idea. A partir de allí, AFA trabajará junto con la Universidad Austral para ayudar a transformar esas propuestas en proyectos que puedan ser evaluados desde el punto de vista de su viabilidad técnica, económica y productiva. “Es una apuesta muy fuerte”, señaló Marinozzi.

La cooperativa destinará hasta u$s 1 millón para acompañar los proyectos seleccionados, cuyos resultados serán anunciados durante la edición 2027 del Congreso Nacional de Productores. Se seleccionarán 10 iniciativas. Los interesados podrán participar de una reunión informativa el 18 de septiembre. Se buscarán soluciones tecnológicas, productivas y comerciales para el agro, con agregado de valor en origen, que se destaquen en el fortalecimiento de las cadenas productivas regionales y también nuevos servicios e innovaciones aplicados al sector.

La intención es que el programa funcione como un fondo rotatorio. A medida que los emprendimientos financiados devuelvan el capital recibido, esos recursos podrán volver a utilizarse para impulsar nuevas iniciativas. “Ojalá nos tapen de ideas”, resumió el presidente de AFA.

"AFA Escala se inscribe en la tradición solidaria, productiva y asociativa, promoviendo herramientas concretas para generar oportunidades, aplicar innovación y fortalecer el arraigo y el desarrollo sostenible de las comunidades donde estamos presentes", resaltó Marinozzi ante el atento auditorio.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia para atraer y retener a las nuevas generaciones dentro de la estructura cooperativa. El quinto congreso reunió a jóvenes de entre 18 y poco más de 40 años, muchos de ellos llegados desde distintos puntos del país. Para Marinozzi, la respuesta es una señal de que existe una demanda de participación. “Que muchos hagan 600 kilómetros para venir significa que se sienten parte de la cooperativa”, señaló.

Darío Marinozzi, presidente de AFA.

Darío Marinozzi, presidente de AFA.

Una universidad para combatir el desarraigo

El segundo anuncio está vinculado con la educación. AFA participa de la fundación de la Universidad Cooperativa y Mutual de Argentina (Ucma), una iniciativa que apunta a llevar carreras universitarias y tecnicaturas a las localidades del interior a través de un sistema de aulas híbridas.

El proyecto se encuentra a la espera de la aprobación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Marinozzi explicó que la expectativa es poder contar con una definición durante los próximos meses.

La iniciativa apunta a un problema recurrente en los pueblos del interior: el desarraigo de los jóvenes que deben mudarse a Rosario, Córdoba, Buenos Aires u otras grandes ciudades para continuar sus estudios. “De cada diez chicos que se van, son muy pocos los que vuelven al pueblo”, señaló el dirigente.

La idea es que las nuevas propuestas académicas permitan estudiar desde las propias localidades y, al mismo tiempo, incorporen una perspectiva vinculada con el cooperativismo, un enfoque que, según advirtió, tiene poca presencia en las universidades tradicionales.

El tercer anuncio es la próxima puesta en marcha de una aseguradora, otro de los proyectos que AFA tiene en su etapa final de desarrollo. Se trata de Arraigo Seguros, una sociedad anónima unipersonal -creada exclusivamente según los requerimientos de la Superintendencia del Seguro de la Nación- pensada para brindar cobertura a los productores asociados, en una primera etapa contra granizo.

La planta de bioetanol

Dentro de la cartera de inversiones, el proyecto de mayor envergadura es una planta de bioetanol a base de maíz, con una inversión estimada en u$s 150 millones. Sin embargo, su concreción está condicionada a un cambio en el marco regulatorio de los biocombustibles. “La cooperativa tiene la decisión política de avanzar, pero hasta que no salga la nueva ley es imposible hacerlo”, explicó Marinozzi.

La ubicación de la planta tampoco está definida. AFA analiza distintas alternativas en función de factores como la disponibilidad de agua, la cercanía de gasoductos y la estructura impositiva de las provincias. El Gobierno de Santa Fe espera que sea por estas Pampas.

Pero el bioetanol no aparece como un negocio aislado. El proyecto incluye el desarrollo de una cadena de valor que podría extenderse hacia la producción ganadera. Uno de los derivados del proceso, la burlanda, puede utilizarse como alimento para animales. Por eso, AFA proyecta la construcción de un feedlot híbrido, que combine el servicio de hotelería para los asociados con una producción propia de la cooperativa.

El siguiente paso sería avanzar en la comercialización y, especialmente, en la exportación de carne. En ese contexto, AFA también analiza distintas alternativas para participar en el negocio frigorífico, ya sea mediante la construcción o adquisición de una planta propia o a través de una alianza con una empresa ya existente. “Llegado el momento analizaremos qué conviene”, señaló Marinozzi.

Otro de los grandes proyectos de la cooperativa es la posibilidad de contar con un puerto propio en Timbúes. AFA dispone de un terreno con condiciones aptas para ese desarrollo, aunque por ahora la ecuación económica no termina de cerrar. La principal dificultad es la escala. Actualmente, al no contar con una terminal propia, la cooperativa puede negociar con distintos exportadores que necesitan abastecer sus puertos. En el escenario actual, explicó Marinozzi, esa alternativa resulta más conveniente que asumir una inversión de gran magnitud.

En ese marco, AFA analiza la posibilidad de avanzar junto con otros jugadores. La búsqueda de socios estratégicos aparece, de hecho, como una de las principales líneas de la nueva etapa de la cooperativa.

“Estamos en un cambio cultural y generacional”, aseguró el presidente. Después de 94 años de historia, AFA busca mantener su identidad cooperativa pero, al mismo tiempo, adaptarse a un escenario en el que las empresas ganan escala a través de fusiones, asociaciones y alianzas.

En ese camino, la entidad ya viene manteniendo reuniones, firmando convenios y memorandos de entendimiento y analizando diferentes oportunidades de inversión.

Fideicomiso de siembra y nuevos negocios

Entre los proyectos que AFA espera poner en marcha el año próximo aparece también un fideicomiso de siembra. La iniciativa surge como respuesta a un fenómeno que preocupa a la conducción de la cooperativa y tiene que ver con la creciente concentración de la tierra. Cada año, productores pequeños que integran AFA alquilan sus campos y dejan de producir, mientras esas superficies pasan a manos de grandes grupos que no necesariamente operan a través de la cooperativa.

La propuesta busca generar una alternativa. El productor que quiera alquilar su campo podría hacerlo al fideicomiso, mientras otros asociados aportarían capital para financiar la producción. La intención, explicó Marinozzi, no es que AFA salga a competir con sus propios productores por el alquiler de tierras, sino generar un mecanismo que permita que los asociados sigan vinculados a la actividad productiva.

También se mantiene en carpeta la posibilidad de avanzar en inversiones inmobiliarias, aunque en este caso la cooperativa buscaría asociarse con desarrolladores que ya tengan experiencia en el sector.

AFA, además, analiza otros proyectos vinculados con la producción de alfalfa en Río Negro, la medición de la huella de carbono y la trazabilidad de granos, y nuevos servicios para los asociados, entre ellos alternativas vinculadas con medicamentos y tratamientos de alta complejidad.

Crecer sin perder la identidad cooperativa

La expansión de AFA también se refleja en la cantidad de asociados. Marinozzi reseñó que vienen sumando entre 700 y 800 socios por año, impulsada tanto por el recambio generacional en las explotaciones familiares como por el crecimiento en nuevas regiones. Las zonas con mayor expansión son actualmente el norte del país, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

En las regiones históricas, en cambio, el principal movimiento está vinculado con el traspaso generacional de las empresas familiares. La estrategia de sumar jóvenes, promover nuevos proyectos y abrirse a alianzas con terceros busca, en definitiva, sostener el crecimiento de la cooperativa en un escenario cada vez más competitivo.

Lo que genera AFA es de los asociados, porque ellos son los dueños de la cooperativa”, señaló Marinozzi, quien también en un tramo de su presentación en la apertura del congreso repasó los números de cómo está la cooperativa y cómo llegó a ser hoy un actor clave del agro argentino con una facturación anual de 2.550 millones de dólares, capacidad de acopio de casi 7 millones de toneladas y una capacidad de almacenaje propia que ronda los 3,2 millones de toneladas.

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