La Capital | Policiales | Vorterix

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos vinculados al narco Brian Bilbao

La Justicia federal dispuso la medida por 90 días por las maniobras ilícitas relacionadas al narcotraficante detenido en diciembre con 956 kilos de cocaína

28 de agosto 2026 · 09:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos vinculados al narco Brian Bilbao.

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos vinculados al narco Brian Bilbao.

La Justicia federal ordenó la intervención de Vorterix Rosario por sus presuntos vínculos con el narco Brian Bilbao, detenido desde noviembre pasado tras permanecer prófugo como uno de los más buscados de la provincia de Santa Fe. La medida se relaciona a maniobras de lavado de activos.

La medida cautelar fue dispuesta esta semana por el juez federal Carlos Vera Barros y se extenderá al menos por un plazo de 90 días. Lo había requerido la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), abocada a la estructura económica ligada al narco Bilbao.

>> Leer más: Cocaína en avionetas: Brian Bilbao fue acusado como jefe de una banda narco de "alcance transnacional"

Las sospechas que recaen sobre Vorterix Rosario surgieron hace más de dos años, cuando la organización comenzó a ser investigada con Brian Bilbao como prófugo. La pesquisa se profundizó tras su detención el año pasado, cuando lo aprehendieron en provincia de Buenos Aires en pleno traslado de 956 kilos de cocaína.

Los vínculos con Vorterix Rosario

Al momento de imputarlo, los fiscales explicaron el vínculo de Bilbao con Vorterix Rosario y otras empresas de la zona. Respecto de la franquicia local del teatro, explicaron que Bilbao lo administró al menos desde el 29 de octubre de 2018.

En aquel entonces, de acuerdo a la imputación, Bilbao adquirió parte de las acciones por intermedio de una mujer y su hija como testaferros. A ese dato se agregaron escuchas telefónicas donde se menciona el rol del narco en la empresa y la confirmación de que en diciembre de 2020 puso a disposición un vehículo suyo para el traslado de artistas.

>>Leer más: Los Bilbao, la banda narco con capacidad de mantenerse prófuga más de dos años

Por otro lado, se corroboró que uno de los imputados en la causa se desempeñaba como socio gerente en los teatros que Vorterix tiene en Rosario y en Mar del Plata. Su actividad, sostuvieron los fiscales, estaba estrechamente vinculada con Bilbao, a punto tal que compartían cenas y eventos de artistas.

En qué consiste la intervención

Al hacer lugar a la medida, el juez Vera Barros remarcó que lo solicitado “encuentra asidero en la necesidad de sustraer los bienes objeto de investigación a un proceso de posible redireccionamiento, y hasta de una consecuente pérdida”.

“Como así también a partir de la posible detracción de la línea investigativa frente a una presunta organización criminal a la que se encontrarían vinculados los bienes para el estudio del caso”, agregó el magistrado.

>> Leer más: Cocaína, avionetas y empresas para lavado: acusaron al narco que estuvo prófugo casi dos años

El narco Brian Bilbao fue detenido en Exaltación de la Cruz.

El narco Brian Bilbao fue detenido en Exaltación de la Cruz.

Además de la intervención, el juez designó un síndico administrador en carácter de oficial de justicia con facultades de veeduría. El mismo deberá realizar un inventario detallado del activo; informar mensualmente acerca de los ingresos, egresos y resultados económicos y el destino posterior de los mismos. También deberá reportar los principales problemas que, a su entender, puedan perjudicar el bien y dar cuenta de todo hecho que pueda influir negativamente y sobre cualquier circunstancia que a su criterio pueda resultar relevante en la causa.

En su rol de síndico, tendrá que recaudar el producido de la sociedad y depositarlo en una cuenta a plazo fijo a nombre de la causa y velar por la conservación de los bienes con el objetivo de que no pierdan su valor económico.

Las causas de Brian Bilbao

Si bien era investigado en una causa federal iniciada en 2023 y por la cual estuvo dos años prófugo, en rigor Bilbao cayó en noviembre pasado n el marco de otra investigación que se extendió más de un año desde la caída de una avioneta boliviana en octubre del año pasado. Por lo cual fue imputado como líder de una asociación ilícita integrada también por Carlos Eduardo E.V., Pablo José A. y Eduardo D.

>> Leer más: Quién es el nuevo actor narco que aparece en notas dejadas en atentados a comercios de Rosario

Por su parte Bilbao también fue indagado en la causa por narcotráfico y lavado de activos ligada a Vorterix Rosario, por la cual tenía pedido de captura desde 2023 y por la que el gobierno santafesino ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos a quien aportara datos para ubicarlo.

En este lo imputaron como “jefe u organizador de una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas mediante aeronaves ligeras, rutas aéreas no autorizadas y puntos clandestinos de aterrizaje y que opera desde abril de 2019”. En esa causa también fue indagado un hermano del sospechoso, Waldo Alexis Bilbao, quien también estaba prófugo cuando fue detenido el pasado 12 de septiembre en el edificio conocido como “El Palomar” ubicado en Colón al 1200.

Noticias relacionadas
Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores. 

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Juancito fue atacado alrededor de las 23 en Garibaldi al 2400.

Quién era Juancito Gómez, el exmiembro de la barra brava de Central asesinado a balazos

La víctima del crimen fue trasladada desde Garibaldi al 2400 hasta el Heca.

Un crimen entre las tribunas de Central y Newell's: mataron a tiros a un barrabrava

La Policía detuvo a Martín Bachero en Colón al 2000 luego del femicidio de Carina Candelas.

Imputaron y dictaron prisión preventiva al autor del femicidio en la farmacia

Ver comentarios

Las más leídas

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Lo último

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea

Quién era El Polaco Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un siniestro vial

Quién era "El Polaco" Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un siniestro vial

¿A qué delantero de Newells buscan desde un club de Buenos Aires?

¿A qué delantero de Newell's buscan desde un club de Buenos Aires?

Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

La Fiscalía Regional de Rosario solicitó el allanamiento de las oficinas de Motorsport tras el pedido del concurso preventivo de acreedores

Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes
Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado
Policiales

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

El viento y el granizo castigaron a San Genaro y Las Rosas: Fueron 2 ó 3 minutos
La Región

El viento y el granizo castigaron a San Genaro y Las Rosas: "Fueron 2 ó 3 minutos"

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes
Política

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año
La Ciudad

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Ovación
Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Julián Álvarez pegó un nuevo faltazo en Atlético de Madrid: no jugará ante Sevilla

Julián Álvarez pegó un nuevo faltazo en Atlético de Madrid: no jugará ante Sevilla

El exjugador de Newells que debutará como DT de River tras la salida de Chacho Coudet

El exjugador de Newell's que debutará como DT de River tras la salida de Chacho Coudet

Policiales
Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newells bajo el asedio de Los Menores

Crimen de Juancito Gómez: de la barra de Central a la de Newell's bajo el asedio de Los Menores

La Ciudad
Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes
La Ciudad

Denunciaron por estafas a la agencia de autos con 100 entregas de vehículos pendientes

Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

Rosario de lujo: los planes infaltables para una visita de alta gama

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

Rosario, al frente de las donaciones de órganos en la provincia con 53 procesos este año

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter
Ovación

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio
Policiales

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad
Ovación

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Por Luis Castro
Ovación

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino
Ovación

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027
Política

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya
El Mundo

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos
Información General

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos
Información General

Golpe contra el Cártel del Golfo: incautan tigres, jaguares, monos y búfalos

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia
Policiales

Rafaela: cómo actuaba la banda que dominaba 12 barrios a fuerza de violencia

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo
La Región

Tormenta judicial, escraches y extorsiones en una empresa de San Lorenzo

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario
Salud

Cuál es la alteración de la sangre que se diagnostica con frecuencia en Rosario

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada
Política

Santilli recibió a Pullaro, Frigerio y Llaryora en la Casa Rosada

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis
Economía

Empresarios y sindicalistas plantaron bandera en Rosario frente a la crisis

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista
La Región

Liberaron al camionero que mató a supuesto ladrón cerca de la autopista

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad
La Ciudad

Desde Rosario reclaman extender la emergencia en discapacidad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos
La Ciudad

Tres donaciones en Rosario permitieron realizar once trasplantes de órganos

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron
La Ciudad

De Oroño y Pellegrini a la comisaría: huyó alcoholizado pero lo arrestaron