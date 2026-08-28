Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos vinculados al narco Brian Bilbao.

La Justicia federal dispuso la medida por 90 días por las maniobras ilícitas relacionadas al narcotraficante detenido en diciembre con 956 kilos de cocaína

La Justicia federal ordenó la intervención de Vorterix Rosario por sus presuntos vínculos con el narco Brian Bilbao , detenido desde noviembre pasado tras permanecer prófugo como uno de los más buscados de la provincia de Santa Fe. La medida se relaciona a maniobras de lavado de activos.

La medida cautelar fue dispuesta esta semana por el juez federal Carlos Vera Barros y se extenderá al menos por un plazo de 90 días. Lo había requerido la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), abocada a la estructura económica ligada al narco Bilbao.

Las sospechas que recaen sobre Vorterix Rosario surgieron hace más de dos años, cuando la organización comenzó a ser investigada con Brian Bilbao como prófugo. La pesquisa se profundizó tras su detención el año pasado, cuando lo aprehendieron en provincia de Buenos Aires en pleno traslado de 956 kilos de cocaína.

Los vínculos con Vorterix Rosario

Al momento de imputarlo, los fiscales explicaron el vínculo de Bilbao con Vorterix Rosario y otras empresas de la zona. Respecto de la franquicia local del teatro, explicaron que Bilbao lo administró al menos desde el 29 de octubre de 2018.

En aquel entonces, de acuerdo a la imputación, Bilbao adquirió parte de las acciones por intermedio de una mujer y su hija como testaferros. A ese dato se agregaron escuchas telefónicas donde se menciona el rol del narco en la empresa y la confirmación de que en diciembre de 2020 puso a disposición un vehículo suyo para el traslado de artistas.

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Por otro lado, se corroboró que uno de los imputados en la causa se desempeñaba como socio gerente en los teatros que Vorterix tiene en Rosario y en Mar del Plata. Su actividad, sostuvieron los fiscales, estaba estrechamente vinculada con Bilbao, a punto tal que compartían cenas y eventos de artistas.

En qué consiste la intervención

Al hacer lugar a la medida, el juez Vera Barros remarcó que lo solicitado “encuentra asidero en la necesidad de sustraer los bienes objeto de investigación a un proceso de posible redireccionamiento, y hasta de una consecuente pérdida”.

“Como así también a partir de la posible detracción de la línea investigativa frente a una presunta organización criminal a la que se encontrarían vinculados los bienes para el estudio del caso”, agregó el magistrado.

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El narco Brian Bilbao fue detenido en Exaltación de la Cruz.

Además de la intervención, el juez designó un síndico administrador en carácter de oficial de justicia con facultades de veeduría. El mismo deberá realizar un inventario detallado del activo; informar mensualmente acerca de los ingresos, egresos y resultados económicos y el destino posterior de los mismos. También deberá reportar los principales problemas que, a su entender, puedan perjudicar el bien y dar cuenta de todo hecho que pueda influir negativamente y sobre cualquier circunstancia que a su criterio pueda resultar relevante en la causa.

En su rol de síndico, tendrá que recaudar el producido de la sociedad y depositarlo en una cuenta a plazo fijo a nombre de la causa y velar por la conservación de los bienes con el objetivo de que no pierdan su valor económico.

Las causas de Brian Bilbao

Si bien era investigado en una causa federal iniciada en 2023 y por la cual estuvo dos años prófugo, en rigor Bilbao cayó en noviembre pasado n el marco de otra investigación que se extendió más de un año desde la caída de una avioneta boliviana en octubre del año pasado. Por lo cual fue imputado como líder de una asociación ilícita integrada también por Carlos Eduardo E.V., Pablo José A. y Eduardo D.

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Por su parte Bilbao también fue indagado en la causa por narcotráfico y lavado de activos ligada a Vorterix Rosario, por la cual tenía pedido de captura desde 2023 y por la que el gobierno santafesino ofrecía una recompensa de 50 millones de pesos a quien aportara datos para ubicarlo.

En este lo imputaron como “jefe u organizador de una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas mediante aeronaves ligeras, rutas aéreas no autorizadas y puntos clandestinos de aterrizaje y que opera desde abril de 2019”. En esa causa también fue indagado un hermano del sospechoso, Waldo Alexis Bilbao, quien también estaba prófugo cuando fue detenido el pasado 12 de septiembre en el edificio conocido como “El Palomar” ubicado en Colón al 1200.