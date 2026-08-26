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Llegó a Netflix el drama biográfico sobre la vida de Amy Winehouse

Marisa Abela se pone en la piel de la famosa cantante inglesa en un filme que recorre su ascenso a la fama y sus momentos más icónicos

26 de agosto 2026 · 17:23hs
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Marisa Abela interpreta a Amy Winehouse en la película biográfica disponible en Netflix

Marisa Abela interpreta a Amy Winehouse en la película biográfica disponible en Netflix

Netflix sumó a su catálogo un drama biográfico de 2024 que gira sobre la vida y obra de Amy Winehouse, icónica cantante inglesa. Dirigida por Sam Taylor-Johnson y escrita por Matt Greenhalgh, la película es la primera biografía que logró prosperar desde el fallecimiento de la artista en 2011 y está cosechando una interesante cantidad de espectadores en la plataforma.

“Back to Black”, nominada así por uno de sus más grandes éxitos, cuenta con Marisa Abela en el papel de Winehouse. Calificada como una “narración irresistible”, la película de dos horas relata la vida de la cantante británica desde su ascenso a la fama hasta su trágica muerte.

El filme invita a experimentar la vida detrás de las canciones, a conocer a Amy Winehouse más allá de su discografía o, más bien, entender de dónde viene su arte. En “Back to Black” se exploran los sueños, expectativas, romances, pasiones y temores de la artista, que por convertirse en un ícono no dejaba de ser una mujer.

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De qué se trata “Back to Black”

La película sigue fundamentalmente a Amy Winehouse desde sus comienzos musicales como una joven cantante de jazz de Camden hasta su ascenso al estrellato mundial. En este viaje, “Back to Black” explora el gran talento de Amy para componer canciones, la particularidad de su voz que conquistó al mundo y el sueño de convertirse en cantante.

Además, en se muestra la relación de Amy con su familia, sobre todo con su abuela Cynthia y su padre Mitch. Pero la historia se termina centrando en la intensa relación de amor que Winehouse mantuvo con Blake Fielder-Civil (interpretado por Jack O'Connell). Fue este vínculo el que la llevó a atravesar problemas cada vez más intensos con el alcohol y las drogas, así como a debilitar su salud en general.

En “Back to Black” cada momento de la vida de Winehouse se conecta con las canciones que escribía. Pero no se trata de un análisis de su obra específicamente, sino de un acercamiento a la persona de carne y hueso detrás de sus letras.

>> Leer más: Netflix: una comedia de acción con Ryan Gosling llegó a la plataforma

Trailer de “Back to Black”

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