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El clásico: Newell's estuvo atento y se movió a tiempo en la primera pulseada previa

El derby será el domingo a las 14.45 y no el sábado como se especulaba en los pasillos de la AFA, algo que hubiera beneficiado por el descanso a Central

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

29 de agosto 2026 · 06:15hs
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Luca Regiardo y de fondo Ángel Di María

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Luca Regiardo y de fondo Ángel Di María, en el clásico anterior. Canallas y leprosos volverán a enfrentarse , esta vez en el Gigante de Arroyito.

Debido a la falta de definiciones y a la dilación de decisiones que debían emanar desde la AFA, a una semana de su disputa la fecha del gran clásico rosarino entre Central y Newell's , ese que moviliza todas las fibras y las pasiones de la ciudad más futbolera del país, por peso propio se convirtió en el principal tema de debate y discusión en la previa del duelo más importante para los corazones y el sentir popular en estas latitudes.

Finalmente, este viernes por la noche la AFA confirmó que va el domingo 6 de septiembre a las 14.45, estableciendo un marco de más paridad que si se hubiera adelantado al sábado, ya que como el Canalla tendrá un descanso mayor de dos días, Newell’s necesitaba ese día extra en este momento del torneo con la marea de lesionados que lo atormenta. Y ahora lo tendrá.

Esas demoras representan y exponen vicios demasiado usuales y recurrentes que se repiten a menudo en los pasillos de la AFA y muchas veces esos inexplicables atrasos sin sentido se prestan para que los aprovechadores de turno o alguno de los favorecidos de siempre, saquen rédito de ese río revuelto de lodo, que sólo sirve para que sobrevivan y construyan poder los peces gordos.

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Prácticas inexplicables

Se utiliza una metodología de toma y daca, a favor y en contra de terceros en determinadas situaciones, que suelen ser tan difíciles de comprender y aceptar desde afuera.

Por eso, los hinchas rojinegros pusieron el grito en el cielo cuando, de la nada, surgió desde Buenos Aires la chance de jugar el sábado y no el domingo, algo que enrareció el clima previo, y también empezaba a instalar elementos extraños que se debían tener en cuenta al momento de los análisis anteriores y posteriores al clásico.

Es que, por la complicidad de la dirigencia de todo el fútbol argentino, surgen este tipo cuestiones, la mayoría de las veces sin sentido y sin necesidad, extendiéndose en las sombras, y lo más llamativo es que no suelen aparecer reclamos en forma pública de este tipo de despropósitos.

Leer más: Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newell's

Calmaron las aguas en el Parque

Pero desde la primera hora del viernes ya se manejaba que el clásico se jugaría el domingo y la AFA lo confirmó, en un horario muy temprano: 14.45. Eso calmó las aguas leprosas en la previa.

Vale remarcar que la situación dispar apareció ya que Central juega hoy, a las 17, con Gimnasia La Plata, por la 7ª fecha del Clausura, en el Gigante. Mientras que, Newell’s hará lo propio el lunes, a las 19, frente a Estudiantes en La Plata, y eso lo hubiera dejado con menos descanso entre jornada y jornada, por eso cualquier tipo de adelantamiento hubiera perjudicado y afectado más al elenco rojinegro que a su rival.

Cabe recordar que el Canalla venía de jugar el lunes pasado ante Talleres y Newell’s ante Banfield el sábado anterior.

En ese marco, de olas que no tuvieron que llegar a destino, el clásico entre Central y Newell’s finalmente se jugará el domingo 6, en Arroyito. Y el operativo de seguridad contará con un importante número de agentes, alrededor de 800 entre policías y personal privado.

Con esta resolución, la directiva rojinegra acusó recibo de ese malestar, esta vez movió a tiempo piezas en Buenos Aires, donde se toman las decisiones, y finalmente consiguió volver al domingo como fecha de disputa.

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El clásico y los demás partidos

Además de la confirmación de la fecha del clásico, la Asociación del Fútbol Argentino definió las siguientes tres fechas del torneo Clausura.

Luego del clásico en Arroyito, Newell’s volverá al Coloso del Parque donde recibirá a Vélez el viernes 11, a las 17, por la 9ª fecha. El horario vespertino tiene que ver con la organización de los Juegos Suramericanos que se disputarán en la ciudad.

Luego, el domingo 20, también a las 17, el equipo de Frank Kudelka visitará a Platense. El partido corresponde a la 10ª fecha.

Y el sábado 3 de octubre, también a las 17 horas en el Coloso del parque Independencia, Newell’s recibirá a Lanús.

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