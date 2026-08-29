De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

Durante la temporada 2025-2026 no se registraron casos autóctonos. Jornada de concientización en el cruce de la peatonales

Las veredas del cruce peatonal de Córdoba y San Martín se transformaron este miércoles en un escenario de prevención y memoria sanitaria.

Rosario registró una drástica caída en los contagios de dengue, evidenciando un fuerte descenso frente a las temporadas anteriores al reportar cero casos autóctonos y un solo caso importado en el período 2025-2026. Esta cifra contrasta marcadamente con los 2.232 casos autóctonos de la temporada 2024-2025 y los 24.543 registrados durante el período 2023-2024, gracias a una estrategia integral de prevención y vacunación.

Las veredas del cruce peatonal de Córdoba y San Martín se transformaron este miércoles en un escenario de prevención y memoria sanitaria. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Dengue, el municipio montó una Feria de la Salud con puestos de vacunación, entrega de repelentes y música. Sin embargo, detrás del colorido despliegue de danza a cargo de Cardio Nutri Dance y la participación del Mercado de Productores, el verdadero núcleo de la jornada fue un balance epidemiológico que hoy respira alivio, pero que no baja la guardia.

Para entender el valor del presente sanitario en Rosario, basta con mirar el espejo retrovisor de las últimas temporadas. La curva de contagios, que supo poner al sistema de salud en jaque, hoy muestra un desplome histórico y absoluto.

Los registros oficiales de la Secretaría de Salud Pública marcan un contraste contundente: en el período 2023-2024 la ciudad sufrió una de sus peores epidemias históricas, alcanzando la impactante cifra de 24.543 casos.

Período 2024-2025: el impacto comenzó a desacelerarse, contabilizando 2.232 casos autóctonos.

En la temporada actual (2025-2026), el escenario dio un vuelco drástico. No se registraron casos autóctonos y apenas se detectó un único caso importado en todo el distrito.

Trabajo silencioso

Lejos de adjudicar este descenso al azar, las autoridades municipales sostienen que el éxito radica en un trabajo silencioso que debe ejecutarse precisamente cuando el mosquito no vuela.

“Queremos tener otro verano rosarino sin dengue. Estamos a mitad del año, en pleno invierno, y la misión hoy es destruir todos los huevos de Aedes aegypti que se encuentran en los reservorios”, explicó Soledad Rodríguez, secretaria de Salud Pública municipal, durante la intervención pública.

La funcionaria enfatizó que el insecto adulto desaparece con las bajas temperaturas, dejando como único legado de supervivencia a sus huevos adheridos en las paredes de cualquier recipiente que haya acumulado agua. La premisa es matemática y urgente: “Sin huevo no hay mosquito, sin mosquito no hay dengue”.