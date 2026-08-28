Javkin celebró la designación de Rosario como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

El intendente se expresó a través de sus redes sociales luego de conocerse la noticia de que la ciudad albergará un nuevo certamen deportivo internacional

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029 y escribirá uno de los capítulos más importantes de su historia deportiva. Poco después de que se conozca públicamente la noticia, el intendente Pablo Javkin celebró la designación y manifestó que la ciudad será "la capital del deporte juvenil de toda América".

"Ganó Rosario! Estoy muy orgulloso de contarles que Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029. Estamos muy contentos, esto significa más trabajo, más eventos, más infraestructura para toda la ciudad", escribió el intendente en su cuenta de X.

Y continuó: "Hace poco, parecía imposible que Rosario pudiera ser lo que es hoy, pero acá estamos, otra vez de pie y cada vez más grandes. En unos días empiezan los Odesur, una fiesta nunca antes vista. En 2029, vamos a ser la capital del deporte juvenil de toda América".

"Gracias a las autoridades y a los comités olímpicos que integran Panam Sports por la confianza. Volvió Rosario!", finalizó.

GANÓ ROSARIO!!!



Estoy muy orgulloso de contarles que Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029. Estamos muy contentos, esto significa más trabajo, más eventos, más infraestructura para toda la ciudad.

Hace poco, parecía imposible que Rosario pudiera ser… pic.twitter.com/eWn2nh9HXt — Pablo Javkin (@pablojavkin) August 28, 2026

Cuándo serán los Juegos Panamericanos Junior en Rosario

La decisión de designar a Rosario como sede de los Juegos Panamericanos Junior fue anunciada este viernes 28 de agosto durante la Asamblea General de Panam Sports, que se desarrolló en Lima, Perú, donde los representantes de los Comités Olímpicos Nacionales del continente definieron la ciudad que organizará la tercera edición del máximo evento multideportivo juvenil de América.

El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, fue el encargado de develar el resultado de la votación, donde Rosario se impuso a Ciudad de Guatemala. Cabe recordar que ya se había bajado de la candidatura Ciudad de Panamá.

De esta manera, Rosario será la ciudad anfitriona de los Juegos Panamericanos Junior en 2029, certamen que aún no tiene definidas las fechas exactas de su celebración. Sólo para tomar una referencia, la última edición, celebrada en Asunción (Paraguay), se desarrolló entre el 9 y el 23 de agosto de 2025.

El acontecimiento tendrá su tercera edición en Rosario y reunirá a miles de jóvenes atletas de los 41 países miembros de Panam Sports, junto a entrenadores, dirigentes, oficiales técnicos, jueces y representantes del movimiento deportivo continental.