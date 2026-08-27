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Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El entrenador y el club acordaron su llegada al club para reemplazar a Guillermo Hoyos. Será su primera experiencia en el exterior

27 de agosto 2026 · 16:55hs
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Kily González es el flamante entrenador de Inter Miami

Kily González es el flamante entrenador de Inter Miami, donde dirigirá nada menos que a Lionel Messi.

Lionel Messi tendrá a un entrenador argentino en Inter Miami. Es que Cristian Kily González acordó este jueves con el club de la Major League Soccer y asumirá en los próximos días. Su última experiencia fue en Platense.

El director técnico e Inter Miami llegaron a un acuerdo en las últimas horas y el Kily reemplazará a Guillermo Hoyos, quien fue cuestionado por los últimos resultados del equipo. Hoyos había asumido el cargo en abril de este año, luego de la destitución de Javier Mascherano, y hasta entonces se desempeñaba como director deportivo del club de Florida.

La noticia fue divulgada por el periodista César Luis Merlo, experto en mercado de pases.

La salida de Hoyos se produce después de una racha negativa para Las Garzas: no pudo ganar ninguno de sus últimos cinco partidos, con cuatro derrotas y un empate. Ante este panorama, los directivos de Inter Miami decidieron moverlo del cargo y avanzar por un nuevo entrenador.

Leer más: Ante Central, el técnico de Gimnasia se la jugaría con un equipo muy ofensivo

Los equipos donde dirigió Kily González

El Kily, en tanto, estaba sin equipo desde octubre de 2025, cuando terminó su etapa al frente de Platense. Antes había dirigido a Central y Unión.

Esta será su primera experiencia como entrenador fuera de Argentina. Como futbolista, en cambio, tuvo una extensa trayectoria internacional, con pasos por Zaragoza, Valencia e Inter de Milán, además de haber integrado la selección argentina.

El Kily dirigirá en Miami a varios futbolistas argentinos, además del capitán de la selección argentina: Rodrigo De Paul, Facundo Mura, Gonzalo Luján, Tadeo Allende, David Ayala, el ex-Newell's Mateo Silvetti y Rocco Ríos Novo.

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