Pullaro, tras inaugurar el nuevo muelle de La Fluvial: "Se vienen los mejores momentos"

El gobernador santafesino valoró el plan de obra pública en marcha en la provincia: “Es el más grande de la historia de Santa Fe”, afirmó

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto a su par entrerriano Rogelio Frigerio, inauguró este jueves el nuevo muelle de la Terminal Fluvial de Rosario.

El gobernador Maximiliano Pullaro, junto a su par entrerriano Rogelio Frigerio, inauguró este jueves el nuevo muelle de la Terminal Fluvial de Rosario . En la obra el gobierno provincial invirtió $ 2.690 millones de pesos con el objetivo de devolver a la ciudad un espacio estratégico , recuperar el vínculo con el río Paraná y potenciar el desarrollo turístico, productivo y urbano. ”Hace 3 años parecía imposible lograr lo que estamos viviendo”, dijo el gobernador de Santa Fe, al enfatizar sobre los avances que vive Rosario, en contraste con aquella ciudad “que estuvo sitiada por el narcotráfico y la violencia”.

En el acto, Pullaro agradeció la presencia de Frigerio y lo convocó a “trabajar juntos para fortalecer el desarrollo turístico y productivo de las islas”. A la vez, señaló que “ Santa Fe tiene un plan muy claro, que demuestra que es posible que el Estado trabaje junto al sector privado por grandes objetivos. Podemos mostrarle a la República Argentina que hay una forma distinta de gobernar y de hacer las cosas”.

A continuación, manifestó que “la energía y la minería pueden ayudar a la Argentina a tener la infraestructura necesaria para poder desarrollarse, generar trabajo y crecimiento económico. Tenemos que lograr que los dólares que por años generó al campo, y que ahora van a generar la minería y la energía, no se terminen dilapidando en populismo o en timba financiera, y tengamos mejores rutas, puertos, aeropuertos, energía eléctrica y gasoductos. Nuestro país tiene la oportunidad de salir adelante y crecer, si defendemos un modelo productivo e industrial, que nos permita generar trabajo”.

Por último, Pullaro destacó que Santa Fe puede mostrar “obra pública sin corrupción y que cuando no se roba la plata alcanza. Tenemos un Estado equilibrado y ordenado, y cuando la economía arranque, Santa Fe va a ser la provincia que todos soñamos” .

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Recuperar espacios para la producción

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, resaltó la decisión del gobernador de poner a puertos y aeropuertos en el ámbito de la cartera a su cargo, “para que cumplan su función: la conectividad". Aseguró que "esto permitió pensar cómo revitalizar y recuperar espacios que le sirven a la producción. No sólo queremos ser los campeones de la exportación de granos, tenemos el gran desafío del valor agregado y nos propusimos que la minería encuentre en Santa Fe un socio estratégico, en la provisión de insumos y en logística”.

La secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, indicó: “Es una obra emblemática, que no podemos ver aislada, porque se suma a las realizadas en puertos, aeropuertos, rutas, ferrocarriles y zona franca”. Por último, la presidenta del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), Graciela Alabarce, destacó la “decisión política del gobernador Pullaro de invertir y avanzar firmemente en el posicionamiento del puerto de Rosario”.

La Fluvial estrenará su renovado muelle el 31 de agosto con la tercera edición de Santa Fe Business Forum y más de 250 compradores internacionales, 1000 empresas argentinas, fondos de inversión y representantes diplomáticos.

Una Terminal que vuelve a mirar al Paraná

En el marco de la recuperación y puesta en valor de la Terminal Fluvial, la obra incluyó la reconstrucción de 150 metros de frente de muelle y más de 3.500 metros cuadrados de superficie operativa, nuevas defensas y sistemas de amarre, la instalación de pasarelas seguras y accesibles, y la modernización de servicios básicos como iluminación, señalética y áreas de espera.

También se realizaron trabajos de refuerzo estructural para garantizar mayor durabilidad y seguridad en la operación y mejoras paisajísticas que integran el espacio a la costanera.

También estuvieron presentes la ministra de Cultura, Susana Rueda; la presidenta de la Empresa Provincial de la Energía, Anahí Rodríguez; la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Clara García; el secretario Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastian Chale; los diputados Antonio Bonfatti y Lionella Cattalini; y la presidenta del Consejo Municipal, Maria Eugenia Schmuck.