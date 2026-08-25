Netflix: una comedia de acción con Ryan Gosling llegó a la plataforma

No solo llegan estrenos a Netflix , sino que también se vienen incorporando al catálogo algunos éxitos de los últimos años que vuelven a cautivar a los usuarios. Recientemente se sumó un film protagonizado por Ryan Gosling y Emily Blunt que tuvo su paso por los cines y ahora se suma al streaming.

Se trata de “Profesión peligro” (título original “The Fall Guy”), una comedia dirigida por David Leitch a partir de un guion de Drew Pearce que combina acción y romance en una historia explosiva . El relato sigue a un doble de acción que, cuando regresa al set después de un accidente, se topa con una conspiración siniestra.

La película se mete de lleno en el mundo de uno de los trabajos más adrenalínicos y complejos como es el de los dobles de riesgo. Persecuciones, acrobacias, saltos y explosiones se llevan el foco de una historia entretenida que no deja de lado el humor y guarda un lugar para el amor.

>>Leer más: Netflix: el drama policial basado en la captura de un criminal real

De qué se trata “Profesión peligro”

La película sigue a Colt Seavers (interpretado por Gosling), un doble de riesgo que viene de atravesar uno de los momentos más difíciles de su carrera. Después de sufrir un accidente que puso su trabajo y su vida en riesgo, Colt decidió alejarse de los sets de filmación.

Pero alejado del reflector Colt recibe una propuesta para regresar a los estudios en una situación compleja: la película en la que debe actuar cuenta con su antigua pareja al frente de la producción.

Al regresar, el protagonista debe enfrentarse a diferentes desafíos. En principio, debe demostrar que todavía puede cumplir el rol de doble especialista, enfrentándose a las escenas más complejas y peligrosas. Y, al mismo tiempo, debe saber cómo llevar el reencuentro con su expareja. A todo esto se suma la entrada en escena de una conspiración siniestra.

>>Leer más: Netflix: el thriller sueco ideal para maratonear el domingo

Trailer de “Profesión peligro”