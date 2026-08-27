Clubes de barrio: Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad Sportivo Alberdi, en la zona norte de Rosario, nuclea varias disciplinas deportivas y es uno de los clubes de barrio que pronto renovará autoridades 27 de agosto 2026 · 21:19hs

Una postal de la cancha techada con el tinglado y el escenario al fondo. Sportivo Alberdi, uno de los clubes de barrio de la zona norte de Rosario, se renueva.

Como muchos otros clubes de barrio, Sportivo Alberdi es su gente, la de los vecinos de la zona norte de Rosario que le ponen el hombro para que sea un centro de encuentro, que pueda nuclear sobre todo a los más chicos para que desarrollen su crecimiento en un ambiente saludable y con una práctica deportiva que los junte.

Con 87 años de vida, la conducción de la institución está próxima a renovar sus autoridades y de darle continuidad a la reconstrucción que vienen llevando adelante bajo la presidencia de Anabella Zisa.

En el club de Aráoz al 1050 se practica sobre todo el patín en muchos niveles, además de maxi vóley, futsal, tenis con paleta, vóley adaptado, judo y se habilitará pronto un gimnasio, todo en los espacios cerrados como en la cancha techada que se encuentra en el fondo de la institución, que tiene además un escenario.

Sportivo Alberdi convoca a asamblea Además, Sportivo Alberdi indicó que “se convoca a los socios activos del club Casa a la Asamblea General ordinaria que se llevará a cabo el día 11 de setiembre de 2026, a las 19.30. La orden del día: presentación de la lista de la nueva comisión directiva. Comisión directiva de Casa”. De esta manera, el club busca darle continuidad a un proyecto sumando nuevas voluntades que aporten su enorme grano de arena.