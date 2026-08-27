Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino "Tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien", dijo el ex-Central en su despedida, en conferencia de prensa 27 de agosto 2026 · 19:55hs

El mal momento futbolístico de River Plate obligó a Eduardo Coudet a dar un paso al costado en la dirección técnica, y será reemplazado de manera interina por Leonardo Ponzio.

El presidente del club, Stefano Di Carlo, confirmó la salida de Chacho Coudet "de común acuerdo" y su reemplazo por Ponzio, con el apoyo de Marcelo Escudero, hasta que se alija al DT reemplazante.

"Tenía en claro que en este club hay que ganar y jugar bien", sostuvo el ahora extécnico de River en la conferencia de prensa donde anunció su decisión, y admitió que el partido de este miércoles, donde el Millonario quedó eliminado de la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe, "era un partido para golear tranquilamente".

El ex-Central aseguró que “el tiempo va a poner en orden las cosas y este plantel le va a dar a River muchos títulos".

Coudet dejó la conducción tras sumar cinco derrotas, dos empates y una victoria en los últimos ocho partidos.