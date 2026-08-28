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Rosario Central vs. Gimnasia por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

El Canalla enfrentará al Lobo en el Gigante de Arroyito a una semana del clásico rosarino. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

28 de agosto 2026 · 10:25hs
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Rosario Central recibirá a Gimnasia por la séptima fecha del torneo Clausura 2026.

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Rosario Central recibirá a Gimnasia en el estadio Gigante de Arroyito por la 7ª fecha del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Lobo de este sábado por la tarde.

A qué hora juegan Central vs. Gimnasia

El partido correspondiente a la zona B entre Central y Gimnasia será este sábado 29 de agosto, desde las 17, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Darío Herrera, mientras que José Carreras estará en el VAR.

Dónde ver Central vs. Gimnasia

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Lobo será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El último enfrentamiento entre Central y Gimnasia fue victoria 2-1 del Canalla en La Plata.

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>> Leer más: Central: Almirón atraviesa la tormenta que tenía enfrente y empieza a despejar algunos nubarrones

Posibles formaciones de Central y Gimnasia

Central: El entrenador Jorge Almirón no dio indicios del once titular del Canalla.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Janson, Ignacio Miramón, Nacho Fernández, Maximiliano Zalazar; Agustín Auzmendi y Agustín Colazo. DT: Ariel Pereyra.

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