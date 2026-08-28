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Desesperada búsqueda en Rosario: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Una joven desaparecida en la zona oeste tras ir a trabajar y piden información sobre un hombre de Maciel que fue visto por última vez en Rosario el miércoles

28 de agosto 2026 · 14:42hs
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Natalia Altamirano y Emilio Dubini los dos buscados en Rosario

Natalia Altamirano y Emilio Dubini los dos buscados en Rosario

En las últimas horas, dos familias lanzaron desesperadas búsquedas de paraderos y realizaron denuncias ante la Policía de Santa Fe. Estas difusiones invadieron las redes sociales, Buscan a Natalia Altamirano, una joven de 33 años del noroeste de Rosario, y también a Emilio Budini, oriundo de Maciel, pero visto por última vez en el centro de Rosario.

Cada familia comenzó a moverse, apoyada por amigos y conocidos, para agitar el pedido de bpusqueda. “El que sepa algo que se comunique, que nos avise”, repiten. Atraviesan momentos de angustia y tensión a la espera del mínimo dato que permita avanzar en la búsqueda o encontrar a sus seres queridos.

La Policía de Santa Fe, a través de la Policía de Investigaciones (PDI), ya está sobre cada caso. Entrevistó a las familias y comenzó las tareas correspondientes. Mientras tanto, cada minuto que pasa se mantiene la incertidumbre.

Buscan a Natalia, madre de cuatro hijos

La familia de Natalia Altamirano no sabe nada de la joven desde este jueves a las 14.10, cuando se retiró de su trabajo en Zeballos y España, en el centro de Rosario. Según sus compañeros había estado alterada durante la mañana y pidió salir unos minutos antes. Desde entonces, su celular no responde a las llamadas y su familia no logra comunicarse.

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Natalia tiene 33 años, cuatro hijos de entre 8 y 16 años, y vive en la zona de oeste de la ciudad. Nunca se iba sin avisar, nunca faltaba de su casa, pero desde el jueves nadie de su familia o entorno sabe de ella. “Es imposible que haga algo así. Los jefes de ella mostraron los videos y salió caminando por Zeballos para el lado de España, pero hasta ahí llegamos”, contó Alicia, tía de Natalia y encargada de hablar a los medios.

La madre de Natalia, junto al padre de los cuatro hijos, realizó la denuncia en la comisaría 2ª. Además, recorrieron hospitales y hasta la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno para dar con algún dato que permita ubicar a la mujer.

Tras la denuncia, la policía revisó la casa del padre de los hijos y expareja de Natalia, pero no encontró nada de importancia. También entrevistó a la familia de la mujer. En ese marco, la familia continúa con el desgarrador pedido: “Si alguien la vio o recibió un mensaje que nos digan, estamos desesperados. Los chicos son criaturas chicas y no sabemos cómo explicar lo que pasa. No sabemos qué más hacer. Cuanto más tiempo pase es mucho más peligroso. No quiero que termine como las últimas mujeres”, señaló Alicia.

Buscan a Emilio, quien no llegó al trabajo

El miércoles pasado, a las 9, Emilio salió apurado porque llegaba tarde a su trabajo como secretario administrativo en sanatorios. La última vez que lo vieron fue en Zeballos y San Martín, también en el centro de Rosario.

El hombre de 34 años es oriundo de Puerto Gaboto y residente en Maciel. En la semana trabajaba en Rosario, pero esa mañana no llegó. “Su jefe me escribió para decirme que no había llegado”, contó Sol, hermana del hombre desaparecido, en LT8.

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Se contactó con amigos y compañeros de trabajo, pero nadie puede ubicarlo. A Sol le llama la atención que, a pesar de ser muy unidos con su hermano, nunca le avisó a dónde iba y faltó al trabajo. La última vez que lo vieron se llevó un bolso de trabajo y una mochila.

Sol expuso que Emilio tiene una falla renal “bastante importante” y que está medicado a diario por su situación. Recorrió hospitales y sanatorios de Rosario, Granadero Baigorria y Villa Gobernador Gálvez, pero sigue sin aparecer.

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