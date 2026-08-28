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Quién era "El Polaco" Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un siniestro vial

El referente de El Montecito de los Canichones falleció a los 49 años tras derrapar con su motocicleta en Santiago del Estero

28 de agosto 2026 · 11:10hs
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Conmoción por la muerte del rescatista animal y fundador de El Montecito de Canichones

Conmoción por la muerte del rescatista animal y fundador de "El Montecito de Canichones"

El reconocido proteccionista animal Eduardo Groh Riemersma, conocido como "El Polaco", murió este jueves por la tarde en Santiago del Estero tras un siniestro vial. Tenía 49 años y era el referente de "El Montecito de los Canichones", el refugio donde cuidaba a unos 250 animales.

El accidente ocurrió alrededor de las 15:40 en la rotonda que conecta la avenida Alsina con la calle Ramón Gómez Cornet. Groh Riemersma circulaba a bordo de una motocicleta KTM 990 Adventure cuando, por motivos que todavía investiga la Justicia, perdió el control del vehículo, derrapó y cayó sobre la calzada.

Luego del impacto, personal del Servicio de Emergencia y Accidentología de Santiago del Estero (SEASE) asistió al proteccionista en el lugar y dispuso su traslado de urgencia al Hospital Regional. Según el médico Francisco Alderete, Groh Riemersma ingresó al centro de salud sin signos vitales.

El parte médico inicial indicó que el accidente le provocó un traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y hundimiento de tórax.

Tras confirmarse la muerte, la Fiscalía inició una investigación para determinar las circunstancias del siniestro. Entre las primeras medidas, ordenó la intervención del área de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Además, los investigadores relevarán las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir la secuencia previa a la caída y establecer qué ocurrió.

>> Leer más: Salud mental: prevenir, escuchar y actuar a tiempo también es cuidar la salud

El legado del proteccionista animal Eduardo "El Polaco" Groh Riemersma

Eduardo Groh Riemersma nació en Bandera, Santiago del Estero, y con el paso de los años se convirtió en uno de los referentes del proteccionismo animal en la provincia.

Su compromiso con el rescate animal tuvo un origen personal. Después de la muerte de su perra dogo, su suegro le regaló un perro que había rescatado de la calle. Según contaba Riemersma, esa experiencia marcó un antes y un después en su relación con los animales.

En 2006, Groh Riemersma creó "El Montecito de los Canichones", una iniciativa que comenzó con el rescate de perros abandonados y que con los años se transformó en un refugio para cientos de animales.

El espacio recibió principalmente perros que atravesaban situaciones de abandono, maltrato o extrema desprotección. También albergó animales con discapacidades físicas y problemas de movilidad.

El propio Riemersma utilizaba la palabra "canichones" para referirse a los perros callejeros. Con el tiempo, esa expresión se convirtió en el nombre del refugio y en una forma de identificar a la comunidad que acompañó su trabajo.

Además del rescate, el lugar desarrolló tareas de atención veterinaria, recuperación y adopción, junto con acciones de concientización sobre la tenencia responsable y el abandono de mascotas.

La muerte del proteccionista generó preocupación entre vecinos y seguidores por el futuro de los 250 animales que estaban bajo su cuidado.

A través de las redes sociales, distintas personas expresaron su tristeza y destacaron la trayectoria de Riemersma en el rescate de animales. También plantearon quién continuará con las tareas necesarias para mantener el refugio y asistir a los perros.

"Dios, qué triste noticia. ¿Quién se hará cargo de esos 250 animales que tenía este hombre tan joven?", expresó una usuaria tras conocer la noticia.

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