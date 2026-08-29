Villa Constitución fortalece la formación para el empleo con un nuevo programa de capacitación

La Universidad Nacional de Rosario tendrá a su cargo la certificación de las capacitaciones, aportando el respaldo académico a la formación

Los cursos son gratuitos, tienen cupos limitados de aproximadamente 20 personas por especialidad e incluyen contenidos de seguridad y prevención, además de la formación técnica específica.

La Municipalidad de Villa Constitución, junto a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Acindar y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), realizó el acto de apertura del Programa de Empleabilidad, una iniciativa destinada a brindar capacitación en oficios vinculados a la industria.

En esta primera etapa, se dictarán tres cursos de nivel inicial: Soldadura, Electricidad y Mecanizado, que comenzaron esta semana en el Centro de Formación de la UOM . La propuesta contempla instancias teóricas y prácticas y está acompañada por el Instituto de Formación Municipal, Acindar y la UOM.

Los cursos son gratuitos, tienen cupos limitados de aproximadamente 20 personas por especialidad e incluyen contenidos de seguridad y prevención, además de la formación técnica específica. La propuesta también busca promover la participación de mujeres en oficios vinculados al sector industrial.

La Universidad Nacional de Rosario tendrá a su cargo la certificación de las capacitaciones , aportando el respaldo académico a la formación.

Prepararse para conseguir empleo

El lanzamiento forma parte de las políticas que lleva adelante el municipio para acercar propuestas de capacitación a la comunidad y generar herramientas vinculadas al sector productivo local.

La iniciativa representa, además, un nuevo trabajo conjunto entre Estado, sindicato, empresa y universidad, con el objetivo de fortalecer la formación y el desarrollo del talento local.

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