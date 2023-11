Néstor Zapata: "Arteón jamás dejará de existir"

zapa2.jpg Darío Grandinetti vino a Rosario a apoyar a Néstor Zapata en su cruzada.

En relación al título de tu película, ¿qué es lo que no hay que olvidar nunca?

El título original era “Los fantasmas del Arteón”, pero esa versión teatral, que autoricé en su momento, la hizo la Escuela Provincial de Teatro y Títeres el año pasado en el Astengo. Este año decidí terminar lo que fue ese rodaje del 2021, que se hizo con mucho esfuerzo porque es una producción privada y en formato de telefilm. Es un largo de una hora y quince minutos y se llama “Contraolvido” porque los personajes que han pasado por ese escenario se resisten a que ese teatro se cierre y que se tengan que ir.

¿Y cómo imaginaste a esos personajes?

Los imaginé como fantasmas que están dando vueltas por el escenario y quieren actuar, no quieren que se los olvide, quieren tener su público. Y como era en tiempo de la pandemia estaban cerradas las salas y yo imaginé la visita del viejo sereno, el boletero, a quien contratan para que cuide el teatro. Es así que se encuentra con estos personajes en forma de fantasmas, que le piden que él haga de espectador para poder actuar, y lo que actúan son los fragmentos de las obras que pasaron por ese escenario.

3 (3).jpg Bárbara Zapata y Eduardo Vercelli en una escena del film.

Pero tengo entendido que, además, hay una historia de amor.

Claro, es que mientras eso sucede, mientras las obras van pasando, el sereno se desespera por encontrar a una actriz que ya no está entre ellos, y que era su amor secreto. Pero como era boletero, jamás se animó a confesar su amor. Es una historia testimonial del trabajo realizado y a la la vez habla de la búsqueda del amor, por lo que es también una historia de amor.

5 (5).jpg

"Contraolvido” la anunciaste como tu “última película”, pero lo cierto es que creadores nunca dejan de crear. ¿Decidiste retirarte porque el contexto es cada vez menos propicio para la cultura popular?

No (risas), digo que es mi última película, pero no, siempre decimos “vamos por la penúltima”. Es una forma cabalística de decir que la temporada va a continuar. Me desdigo, “Contraolvido” no es la última, es la penúltima película, y es indudablemente el estreno de una película tan emblemática, que es una forma de resistencia cultural permanente en estos momentos del país. No digo que sea contra nadie, pero el artista no es complaciente; el artista siempre mira con ojos para cuestionar cualquier cosa que en la realidad sea contraria a la felicidad de la gente, a la esperanza y a la alegría. Por eso cuando los artistas producen, estrenan y difunden su trabajo es la mejor forma de resistencia cultural de un país y de una sociedad.

16 (1).jpg

Arteón puede estar en calle Sarmiento o en otro espacio físico, ¿pero Arteón continúa donde sea?

El Arteón en calle Sarmiento es mi casa, mi hogar y mi vida. Tal vez tengamos que irnos, vamos a ver qué pasa con las últimas gestiones, pero indudablemente jamás Arteón va a dejar de existir, por lo menos mientras yo viva seguro. Y después, con la sucesión de los jóvenes también me garantiza su continuidad. Muy lógicamente va a ser desde otro ámbito, desde otro lugar y desde otro espacio que empecemos a acunar y le demos contenido con otras producciones que hagamos. Pero, insisto, Arteón jamás dejará de existir.