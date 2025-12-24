La Capital | La Ciudad | programa

Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio

Aprobada por el Concejo a principios de diciembre, la iniciativa espera ser reglamentada y cubrir el vacío que dejó el extinto programa nacional Hay Equipo

24 de diciembre 2025 · 18:09hs
El programa Cuota Social arrancaría con los 15 clubes incluidos en el Hay Equipo.

El Concejo Municipal de Rosario espera la reglamentación del programa que establece la cuota social para que niños, niñas y adolescentes de hasta 16 años y en situación de vulnerabilidad social puedan seguir concurriendo a los clubes de barrio y recibir ahí contención.

El proyecto, presentado oportunamente por el concejal Mariano Romero, fue aprobado el 4 de diciembre, aunque quedó eclipsado por el temario de una jornada maratónica en la que, entre otros temas, se trató nada menos que el presupuesto municipal, y en la que juraron los nuevos concejales y se eligieron las autoridades del cuerpo.

Solución local a un programa que quedó sin efecto

En diálogo con La Capital, Romero expresó que la cuota social viene a dar una solución local a la situación orfandad en la que quedaron muchos chicos cuando el gobierno nacional dejó sin efecto el programa Hay Equipo, que cubría la misma demanda. "Ese plan funcionaba, pero el gobierno de Javier Milei lo eliminó y dejó a los clubes entre la espada y la pared, ya que tenían que elegir entre cortar el vínculo con los chicos que no podían afrontar el pago de la cuota y la estabilidad de sus arcas", contó el edil. Ahora será el municipio el que asuma ese rol, para evitar que niños y niñas dejen las instituciones que son fundamentales para el desarrollo y sobre todo para no quedar expuestos a la calle.

Si bien con la reglamentación se conocerán más detalles de cómo se implementará la iniciativa, Romero estimó que en un principio se trabajaría con los mismos 15 clubes de Rosario que participaban del Hay Equipo y que tenían unos mil socios como beneficiarios. "La idea es comenzar con estas instituciones. En su momento, el club que más chicos tenía era el Estrella Azul, con unos 100 socios dentro del programa, pero había otros, como el Social Lux y el María Reina. Incluso Caranchos contenía a chicos y chicas del barrio La Antenita en la práctica del rugby y el hockey".

Gestión a cargo de los clubes

A diferencia de lo que ocurría con el plan nacional, que agregaba la cuota societaria a la Asignación Universal por Hijo (entonces requisito para ser beneficiario) en el municipal serían los mismos clubes los que reciban el dinero. Y deberán ser ellos quienes inicien los trámites para obtener el beneficio. "Todo está sujeto a la reglamentación, pero será requisito acreditar la vulnerabilidad económica del socio, reuniendo la documental correspondiente", dijo el concejal a este diario.

Romero entiende que los clubes "son instituciones que están sólidas en los barrios que necesitan contención, el deporte amateur forja historias y proyectos de vida alrededor de los clubes. Si no estuvieran, los chicos y chicas estarían en la calle", consideró.

