Imputan a una joven como partícipe primaria del femicidio de Lucía Carpanetto

Es hermana del imputado como instigador del femicidio la semana pasada. Un conflicto que combina venta de drogas, contenido erótico y broncas personales

24 de diciembre 2025 · 18:17hs
Femicidio: Lucía Valentina Carpanetto

Femicidio: Lucía Valentina Carpanetto, 21 años, fue asesinada de un balazo en la cabeza en diciembre de 2022. 

Una joven fue imputada como partícipe primaria del femicidio de Lucía Carpanetto, una chica de 21 años asesinada hace tres años en la zona sur. Es Ailén Varela, hermana de Darío Varela, un preso de 24 años imputado como instigador del crimen por el cual también fue reimputado el presunto gatillero.

Tres años después del asesinato de la joven en barrio Roque Sáenz Peña, el fiscal Alejandro Ferlazzo pudo reunir evidencia sobre la trama y el plan pergeñado para matarla. Un conflicto que combina la venta de drogas, el consumo problemático, la venta de contenido sexual e incluso el asesinato de un adolescente de 14 años, hermano de los principales imputados.

La madrugada del 14 de diciembre de 2022 Lucía apareció muerta de un balazo en el ojo frente una casa abandonada de Muñoz al 700, en el barrio Roque Sáenz Peña, bastante lejos de su domicilio de San Juan y Oroño. La escena del crimen ofrecía más preguntas que certezas. Entre éstas, había sido baleada desde muy corta distancia, tal vez con el arma apoyada en su cara, y había alcanzado a caminar unos metros antes de desplomarse, tal como se la vio en la imagen captada por una cámara de vigilancia de la cuadra.

Así, la investigación comenzó por sus redes sociales y estableció que tenía un consumo problemático de drogas y que solía vender contenido erótico, por ejemplo en plataformas como OnlyFans. La pesquisa pudo avanzar hasta Valentín Rodríguez, un pibe de 18 años que había ejecutado el crimen luego de recibir una promesa de pago por parte de un hombre que por entonces no se pudo identificar.

El 3 de marzo de 2023 Rodríguez fue imputado por el crimen. El fiscal le endilgó haber citado a Lucía a la cuadra de Muñoz al 700 donde la chica llegó en un taxi pasadas las 0.30 de ese miércoles. Según la mecánica del hecho detectada, el gatillero le sustrajo el celular a la víctima y le disparó a quemarropa en la cabeza. Luego borró archivos con contenido sexual que le incumbía tanto a él como a otras personas.

Rodríguez fue imputado entonces por el homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria y por mediar un contexto de género, agravado por el uso de arma de fuego. También le imputaron el robo del celular. En ese marco le dictaron prisión preventiva por el plazo de ley, medida que iba a vencer el próximo 27 de febrero.

Tres años pasaron hasta que la fiscalía pudo obtener la evidencia para identificar e imputar a Darío Rodrigo Varela. El muchacho estaba preso cuando recibió una llamada de su hermana Ailén, quien estaba en pareja con un tal Ramiro que había sido pareja de Lucía. La chica le contó a su hermano sobre un conflicto y su hermano decidió ponerle fin mandando a matar a Carpanetto. Entonces, según la acusación, contactó a Rodríguez y le ofreció el trabajo por 120 mil pesos.

“El plan consistía en generar un encuentro, simulando la intención de tener una cita de índole sexual, siendo que dicha planificación incluyó reservar una habitación de un hotel”, indica la acusación contra Varela. Siguiendo sus órdenes, Rodríguez contactó a la víctima por redes sociales y organizó un encuentro “con el objetivo de matarla”.

Entre la evidencia presentada surge que el conflicto entre Lucía y Ailén tenía que ver con Ramiro. Este había sido pareja de Lucía, quien lo había denunciado por violencia de género y abusos sexuales. Por alguna razón había en el teléfono celular de la joven archivos que comprometían a quienes orquestaron su asesinato. Entre ellos no figura Ramiro, sobre quien no hay evidencias de que haya participado del plan femicida.

Pero además hubo otro ingrediente que tal vez tuvo que ver en la trama: dos meses antes del femicidio fue asesinado Derián Varela, un pibe de 14 años hermano de Ailén y Darío, a quien le atribuían delitos con armas desde que tenía 8 años y también estaba siendo investigado como posible gatillero en hechos de violencia y homicidios.

Al parecer la pelea entre Lucía y Ailén habría incluido comentarios de Carpanetto por el asesinato del chico que enfurecieron a la hermana del adolescente. Una mezcla de cuestiones que concluyó en la instigación y concreción de un femicidio.

Hasta el momento son tres los imputados por el femicidio de Lucía Carpanetto. A Rodríguez, con prisión preventiva por el hecho desde hace más de dos años, se sumaron Darío Varela la semana pasada y este miércoles fue imputada Ailén, además de adecuarse la imputación al gatillero en función de nuevas evidencias.

El delito que se les achaca es el de “homicidio calificado por precio o promesa remuneratoria, por mediar un contexto de género (femicidio) y por ser criminis causa”. Si bien están imputados con diferentes grados de participación —Darío como instigador, Rodríguez como autor y Ailén como partícipe primaria— el horizonte es complicado para los tres ya que en caso de ser encontrados culpables podría caberles una pena de prisión perpetua.

En ese marco los dos jóvenes detenidos continuarán en prisión preventiva —Darío también está imputado entre los presuntos homicidas del preso Agustín de la Encina Cappelletti— y Ailén, detenida el pasado martes 16 de este mes, quedó en prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.

