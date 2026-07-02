Los youtubers argentinos detenidos en Miami negaron colarse y contaron su calvario

Los creadores de contenido dieron su versión de la detención y denunciaron malos tratos en la cárcel

Pato Perrota y Beni Marmol subieron un video en su canal de YouTube hablando sobre lo sucedido

Los youtubers argentinos Pato Perrotta y Beni Mármol , detenidos el sábado en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026, recuperaron la libertad y publicaron un extenso video en YouTube para contar su versión de los hechos de lo ocurrido en el Hard Rock Stadium y su posterior estadía en la cárcel estadounidense.

Ambos negaron haber intentado ingresar al establecimiento sin autorización y aseguraron que fueron arrestados porque la acreditación que utilizaban había sido dada de baja sin previo aviso.

Además, denunciaron malos tratos durante las horas que permanecieron detenidos y cuestionaron el accionar de las autoridades estadounidenses.

Al comenzar el video, los influencers describieron la experiencia como el episodio más difícil que les tocó vivir: "Sin exagerar, es la peor anécdota que nos tocó vivir en nuestra vida . Cuando salimos de todo este calvario nos enteramos de que estaban diciendo miles de mentiras. Vamos a contar cómo funciona una cárcel en Estados Unidos, donde literalmente te torturan desde que entrás hasta que salís".

Perrotta también rechazó las versiones que circularon en redes sociales y distintos medios sobre un supuesto intento de colarse al estadio.

"Quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando venimos a Miami con una credencial oficial de la Fifa que nos dio un medio público argentino muy conocido", sostuvo.

Según explicó, la acreditación les permitía acceder a los partidos disputados en Estados Unidos y México ya que era un medio asociado a la Fifa. En base a esto, citó como ejemplo que ya habían utilizado esa credencial para ingresar al encuentro entre Arabia Saudita y Uruguay.

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Por qué fueron detenidos

De acuerdo con el relato de los creadores de contenido, el inconveniente surgió porque la acreditación había sido deshabilitada sin que ellos recibieran una notificación.

"Cuando nosotros estábamos yendo al partido entre Colombia y Portugal nos habían dado de baja el carnet y nadie nos avisó que nos habían suspendido la entrada a los estadios", afirmó Perrotta.

En este sentido, revelaron que la empresa que organizó el viaje canceló la acreditación sin informarles la decisión. Además, señalaron que varias empresas y personas que habían acompañado el proyecto durante el Mundial dejaron de brindarles apoyo una vez que trascendió la noticia de la detención.

Los influencers también respondieron a quienes afirmaban que habían burlado varios controles para ingresar al estadio: "No es cierto que burlamos los controles. Nos dejaron pasar porque el carnet era original. En el cuarto molinete sí lo escanearon y aparecieron nuestras caras en rojo, como si la licencia estuviera vencida".

Según su versión, fue en ese momento cuando personal de seguridad les impidió continuar: "Me agarran de la mano a mí, lo agarran de la mano a Mármol y nos dicen: '¡Paren, paren, no pueden entrar!'. Y yo le digo: 'Vengo a trabajar', porque literalmente el medio que nos llevó nos llevó para trabajar, a mostrar cómo se vive la experiencia del Mundial en Miami".

Cómo describieron su paso por la cárcel de Miami

Tras la detención, ambos fueron trasladados primero a un calabozo y luego a una cárcel del condado. Perrotta describió el maltrato que sufrieron para parte de los policías: “Cuando estábamos en el patrullero, les pedí explicaciones y nos dijeron que no hablaban español. Después les hablé en inglés y me ignoraron. Es increíble la discriminación a los latinos que se vive en ese país, sin excepción. Para ellos no sos una persona”.

Según contaron, durante el ingreso fueron requisados completamente y permanecieron detenidos hasta que se acreditó el pago de la fianza, un trámite que demoró cerca de 24 horas pese a que el dinero ya había sido abonado.

Durante ese tiempo denunciaron agresiones físicas, verbales y psicológicas. Perrotta afirmó que recibió golpes por parte del personal penitenciario, mientras que Mármol calificó la experiencia como un "calvario" y denunció un trato discriminatorio hacia los detenidos latinoamericanos.

"Cuando salimos nos pusimos a llorar como si no nos hubiésemos visto durante 20 años. Es muy duro estar ahí. Te tratan mal hasta que salís. Si sos latino, para la policía de Estados Unidos sos una mierda", expresó Mármol.