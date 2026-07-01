Murió el actor Santiago Ríos tras una extensa carrera en TV, teatro y cine

Tenía 71 años. Participó en "Cha cha cha", "Los simuladores", "Casados con hijos" y "Tumberos", entre muchos otros éxitos televisivos

El actor, director y dramaturgo Santiago Ríos murió este jueves a los 71 años, según indicó la Asociación Argentina de Actores a través de un comunicado.

Nacido en Paraná, Entre Ríos, el 15 de octubre de 1955, Ríos se había formado con reconocidos maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Además de su labor como intérprete desarrolló una sostenida carrera como docente teatral.

En televisión participó de "Cha cha cha", "Los simuladores", "Casados con hijos", "Tumberos", "Son amores", "ATAV - Argentina, tierra de amor y venganza", "Los Roldán", "La niñera", "Patito Feo", "Casi ángeles", "Graduados", "100 días para enamorarse" y, recientemente, "El mejor infarto de mi vida", entre muchas otras producciones.

Sobre los escenarios construyó una sólida trayectoria en los circuitos oficial, comercial e independiente, bajo la dirección de figuras como Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari. Integró los elencos de obras como "Los Locos Addams", "Rey Lear", "Stefano", "Sinvergüenzas", "Marat-Sade", "Filomena Marturano", "Extraña pareja" y "Dice mamá que basta", entre muchas otras.

En cine también dejó su huella con participaciones en películas como "1978", "Tiro de gracia", "Amor a mares", "La boleta", "Lucky Luke", "La furia", "Corazón iluminado" y "El abismo... todavía estamos".

La Asociación Argentina de Actores y Actrices expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, y destacó el legado artístico de un intérprete que desarrolló una carrera de varias décadas en los principales escenarios y producciones audiovisuales del país.