Sorpresa en Netflix: "Friends" volvió a la plataforma con sus 10 temporadas completas La exitosa serie que hizo historia en la televisión está nuevamente disponible en la “N” roja, luego de haber pasado en exclusiva al catálogo de HBO Max en 2021 2 de julio 2026 · 13:36hs

Netflix volvió a incorporar todas las temporadas de "Friends"

El 6 de mayo de 2004, la cadena NBC emitió el último episodio de "Friends", la emblemática sitcom protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, que marcó a más de una generación y se convirtió en una de las series más exitosas de la televisión. Y a más de veinte años, hay una gran noticia para los fanáticos de la ficción, así como para quienes todavía no la vieron: Netflix volvió a incorporar las diez temporadas completas de Friends a su catálogo, por lo que ya es posible revivir los momentos de Rachel, Ross, Mónica, Chandler, Phoebe y Joey.

La sitcom cuenta la historia de seis amigos que viven en Nueva York. Amigos que intentan sobrevivir con trabajos más o menos demandantes, con relaciones más o menos exitosas, pero siempre con una red de amistad que los sostiene. El primer capítulo de "Friends" se emitió el 22 de septiembre de 1994. El último capítulo, titulado "The Last One" -"El último"-, se emitió el 6 de mayo del 2004 y fue el final de serie más visto en Estados Unidos después de "Seinfeld" ya que tuvo una audiencia total de 52.5 millones de personas.

Cabe recordar que la serie había sido retirada de Netflix en 2021, cuando Warner Bros. Discovery decidió trasladarla de manera exclusiva a HBO Max. Sin embargo, de forma inesperada, la plataforma de la “N” roja ahora volvió a sumar todos los episodios de la icónica comedia a su catálogo.

"Friends" en Netflix A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming anunció que regresan todas las temporadas de "Friends". En un posteo con una foto el elenco sentado en el clásico sillón del Central Perk, escribieron: "TODAS LAS TEMPORADAS DE FRIENDS YA ESTÁN EN NETFLIX " TODAS LAS TEMPORADAS DE FRIENDS YA ESTÁN EN NETFLIX !!! pic.twitter.com/Wgjp6PsBc1 — CheNetflix (@CheNetflix) July 2, 2026