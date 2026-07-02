Lilia Lemoine denunció a la mujer que la insultó y le escupió en la cara en Rosario

La diputada nacional de La Libertad Avanza fue increpada el 20 de junio pasado en inmediaciones del Monumento a la Bandera

La diputada nacional Lilia Lemoine , una de las voces más representativas de La Libertad Avanza , anunció a través de sus redes sociales que presentará una denuncia contra la mujer que la insultó y la escupió en la cara en ocasión del acto por el Día de la Bandera en Rosario .

La legisladora ultra oficialista difundió un video en Instagram en el que aparece acompañada por el abogado rosarino Germán Pugnaloni, quien a su vez es director nacional de la Normativa y Enlace con la Justicia del Ministerio de Seguridad Nacional.

Allí, la referente libertaria dijo: “ Por los hechos acontecidos en Rosario hace una semana donde fui agredida por una militante feminista, peronista que me escupió en la cara y me amedrentó. Hay consecuencias para las agresiones y estoy pidiendo que esa persona no se me acerque nunca más. Voy a pedir una restricción para que con esa violencia no vuelva acercarse al Congreso o a mi persona” .

“Sepan que el que las hace, las paga . Uno no puede ir a agredir a un diputado o a cualquier persona en la calle por una diferencia ideológica. Hay consecuencias. Un saludo”, cerró el mensaje Lemoine con el pulgar levantado.

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En declaraciones a LT8, Pugnaloni señaló que al día siguiente de la agresión ocurrida en inmediaciones del Monumento a la Bandera se formuló la denuncia “ante el Ministerio Público de la Acusación. Un fiscal tomó intervención en forma muy rápida. Ya se le tomó una declaración a la denunciante y se solicitaron una serie de medidas de resguardo o protección para que no se repitan estos hechos”.

Qué pasos se seguirán en la Justicia

“La mujer que agredió a la diputada está individualizada. Queremos que se la apliquen las sanciones que establece el Código Penal para ese tipo de conducta. Puede ser un delito o una contravención. Eso lo dejamos a criterio del Ministerio Público que es quien tiene que calificar la conducta. Ese tipo de hecho no se pueden dejar pasar sin denunciarlo”, destacó Pugnaloni.

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El abogado describió la agresión que sufrió su representada. "Una mujer la increpa, la amedrenta para que se retire y le dice que no vuelva a poner un pie en Rosario, y lo hace en tono agresivo para terminar escupiéndole el rostro. La diputada repele la agresión humillante, tratando de darle un cachetazo. Liliia tuvo el impulso casi reflejo de alguien que se ve agredida de esa manera".

"La idea es que esto no quede impune y que la Justicia aplique las sanciones que tenga que aplicar y que restringa la posibilidad de contacto. Esto no fue la primera vez que la diputada sufrió una situación de asedio. Ella ejerce su cargo con mucho temperamento, está muy vinculada al presidente de la Nación y consideramos que este hecho no se puede dejar pasar sin llevar a conocimiento de la Justicia", subrayó Pugnaloni.