La Capital | Zoom | Florencia Peña

Se conoció la cifra millonaria que Florencia Peña exigiría a Nico Occhiato y LuzuTv

El número fue revelado por Barby Franco, pareja de Fernando Burlando, que representa legalmente a Peña

2 de julio 2026 · 10:56hs
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Florencia Peña sigue adelante con su disputa con el streaming LuzuTV por su desvinculación del canal

Florencia Peña sigue adelante con su disputa con el streaming LuzuTV por su desvinculación del canal

Florencia Peña continúa su disputa contra LuzuTv después de que fuera desvinculada del medio por sus dichos falsos al aire sobre la muerte de Jorge Messi. La actriz y conductora había consultado al abogado Fernando Burlando para evaluar acciones a tomar, y recientemente se dio a conocer la supuesta suma que le exigiría a sus ex empleadores.

El letrado había anticipado a los medios que la rescisión del contrato de Peña no se había realizado “conforme a la normativa que estaba establecida en el contrato que las partes firmaron”, y que habría litigio si no se llegaba a un acuerdo.

"Me parece que el acuerdo está muy lejano, una pena. Creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores así como lo reconoció en primer término Florencia. La actitud de Luzu deja muchísimo que desear", dijo Burlando recientemente sobre las primeras conversaciones entre las partes.

>> Leer más: Fernando Burlando aseguró que Flor Peña podría demandar a Luzu TV y Nico Occhiato

"La forma de poner un poco las cosas en equilibrio sería resolviendo el contrato como corresponde, considerando todo lo que sucedió y el grave perjuicio que se le generó a Florencia, y me parece que no estamos en esa instancia. Ellos pretenden que Florencia diga que se va a su casa y eso no corresponde. Hay cuestiones legales que hay que respetar y ese es el punto", agregó.

Vale recordar que “El show del verano”, el ciclo de Flor conducía en Luzu junto a Marley, fue discontinuado horas después de que Peña repitiera al aire una noticia falsa sobre la muerte de Jorge Messi. Todo el equipo fue desvinculado y Flor fue instada a renunciar.

Hasta el momento, era una incógnita la cifra que Peña le exigiría a Luzu por el perjuicio generado por su despido intempestivo. Barby Franco, pareja de Burlando, afirmó en el programa del que es panelista que el número asciende a los 750 millones de pesos. Esto no fue confirmado por el letrado.

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