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Rosario de película: un tour por la ciudad retratada en distintas producciones cinematográficas

Este sábado, se realizará un paseo para revisitar los edificios históricos que directores del cine nacional e internacional eligieron como locación para sus películas

2 de julio 2026 · 13:19hs
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Las escalinatas del edificio de la ex Aduana

Las escalinatas del edificio de la ex Aduana, donde se filmaron escenas de "Argentina, 1985", es una de las postas del recorrido.

El recorrido incluye las escaleras de la Aduana, en el frente por avenida Belgrano. Muy cerquita, la Fuente de las Utopías y unas cuadras más al sur, el Monumento a la Bandera. Este sábado, un recorrido guiado propondrá recorrer la Rosario tal como la vieron distintos directores de cine que encontraron en algunos de sus espacios un buen lugar para desarrollar distintas escenas de sus películas.

La iniciativa se inauguró hace dos años, en el marco del Festival de Cine de Rosario, cuando se invitó a directores, productores y participantes del encuentro a recorrer la ciudad retratada en 35 milímetros. Este sábado, la invitación es abierta para quien quiera caminar por el área central para reconocer "una Rosario de película".

El circuito abarca una decena de postas en toda la ciudad y se inicia en Entre Ríos y Córdoba. Allí, el director Gustavo Postiglione rodó una escena fundamental de "Días de Mayo", la película estrenada en 2008 que cuenta la historia de amor de dos jóvenes que comienza en los agitados días del Rosariazo. La película, rodada en blanco y negro en sistema cinemascope participó del Latin American Work in Progress del Festival de Berlín y fue candidata en los Premios Goya.

El último jalón del recorrido son las escalinatas de la Aduana, la locación elegida por Santiago Mitre para su película "Argentina, 1985", estrenada en 2022. El filme, protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, está inspirado en la historia real del fiscal Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar a los altos mandos de la última dictadura militar argentina en el llamado Juicio a las Juntas de mediados de 1980.

La caminata no pasa por alto otro ícono de la ciudad: el Monumento a la Bandera. Allí se rodó una de las escenas más recordadas de "Felicidades", la ópera prima del rosarino Luciano Bender, se estrenó en el año 2000. El filme trascurre durante la Nochebuena y cuenta distintas historias relacionadas con una mirada mordaz sobre la celebración de Navidad. La película fue elegida para representar al cine argentino en los premios Oscar.

>>Leer más: Impulsan en Santa Fe una ley de cine para fomentar la producción audiovisual

Otra forma de ver a Rosario

"El recorrido propone otra forma de ver a Rosario, tal como lo hicieron los directores de cine que eligieron filmar en la ciudad parte de sus películas", explica Andrea Nisnevich, directora general de Turismo de la Municipalidad. Rosario, destaca, es una ciudad con una intensa vida cultural y el recorrido es parte de un homenaje a esa trayectoria y al cine nacional.

La idea, dice, "es encontrar en la cotidianeidad de la ciudad la magia que tiene el cine y ponernos a la altura de las grandes capitales del mundo que tienen circuitos a pie para recorrer aquellos lugares donde se rodaron películas".

Armar el recorrido demandó una investigación sobre las películas que tuvieron a Rosario entre sus locaciones y, finalmente, se seleccionó un conjunto de 16 filmes, producidas desde el año 2000 en adelante, estimando que podrían ser más reconocibles para el público.

La más antigua es "Ilusión de movimiento", un filme de 2003 dirigido por Héctor Molina, que narra el regreso de Gerardo (Carlos Resta) a Rosario para conocer a su hijo. Durante todo el film pueden verse lugares icónicos como la Terminal de Ómnibus, el río Paraná, el bar El Resorte y el Monumento a la Bandera, entre otros.

De la propuesta forman parte otros filmes que muestran espacios de la ciudad como "¿De quién es el portaligas?", la segunda película de Fito Páez, estrenada en 2007, y rodada en la Fuente de las Utopías, el túnel Arturo Illia, el Palacio Fuentes, entre otros lugares. También, "Bienvenido León de Francia", un largometraje de Néstor Zapata estrenado en 2014, que narra las aventuras y pasiones de un grupo de actores de radioteatro. Entre sus locaciones se se destacan teatros históricos de Rosario como el Teatro La Comedia, la Sala Lavardén, El Teatro El Círculo y el Teatro La Morada.

Para seguir mirando cine hecho en Rosario

El recorrido cuenta con guías especializados que son los encargados de señalar las postas, explicar las características de cada una de las películas y las escenas que se desarrollan en la locación visitada. Cada uno de los participantes son los encargados de encontrar el lugar preciso y el ángulo exacto en que se hizo la toma.

"Generalmente, cuando la actividad termina, después de recorrer las locaciones, la gente vuele con ganas de volver a ver las películas para prestar más atención a esos espacios", asegura Nisnevich.

El circuito se llama "Rosario de película" y se realizará este sábado, a las 15, desde Entre Ríos y Córdoba. La actividad es gratuita, pero requiere inscripción previa en la web de la Secretaría de Turismo del municipio.

También está la posibilidad de hacer recorridos particulares por el circuito, utilizando la autoguía disponible en el sitio de turismo.

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