Pedro Aznar y David Lebón suman una segunda fecha en Rosario: cuándo es el show y cómo conseguir entradas

A la presentación ya anunciada, el dúo agregó una nueva función en la ciudad. En ambos conciertos repasarán los clásicos de Serú Girán

Una de las bandas fundamentales del rock argentino volvió a los escenarios y, tras anunciar una presentación en Rosario , suma una nueva parada en la ciudad. Pedro Aznar y David Lebón, los miembros de Serú Girán , agregaron una nueva fecha en Rosario

La dupla ya había dado señales de este regreso durante el último año. En mayo de 2025 se presentaron juntos en el Festival Cordillera, en Bogotá, Colombia, y previamente, en abril del mismo año, sorprendieron a sus seguidores al compartir escenario en el Quilmes Rock. Allí tocaron ante más de 150 mil personas y ofrecieron un repertorio cargado de clásicos inoxidables de Serú Girán, canciones que siguen vigentes y continúan marcando a generaciones sucesivas.

Luego de anunciar una fecha en Rosario para el sábado 4 de julio en Metropolitano, Aznar y Lebón agregaron un nuevo show en la ciudad . El reencuentro incluirá una serie de presentaciones en las que los músicos repasarán los clásicos del histórico grupo que integraron junto a Charly García y Oscar Moro.

Nuevo show de Pedro Aznar y David Lebón

Pedro Aznar y David Lebón se presentarán en dos fechas en Rosario. A la ya anunciada para el sábado 4 de julio, se suma una segunda función el lunes 7 de diciembre en el Anfiteatro Municipal a las 21.

Cómo conseguir entradas

Las entradas para el esperado reencuentro estarán disponibles a partir del viernes 3 de julio, desde las 12, a través de la plataforma TurboEntrada.

Quienes prefieran comprarlas de manera presencial podrán acercarse al local de Mitre 737 o a la boletería del Metropolitano. Los suscriptores de la Tarjeta BLC cuentan con 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

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