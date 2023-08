Murió la pareja de Sandra Bullock tras luchar tres años contra el ELA

Bullock y Randall conformaban una familia ensamblada, con tres hijos de distintos matrimonios. "No necesito un papel para ser una compañera devota y una madre devota", dijo la actriz en una entrevista de 2021, y sostuvo además: "Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él y él no siempre está de acuerdo conmigo, pero él es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con su posición".

La familia de Randall pidió que no envíen flores sino que se hagan donaciones a la Asociación ELA y al Hospital General de Massachusetts.