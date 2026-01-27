Murió el baterista Sly Dunbar, prolífica leyenda del reggae jamaiquino

Tenía 73 años. Con su socio musical, Robbie Shakespeare, trabajó con una larga lista de artistas consagrados y se estima que participaron en unas 200.000 canciones

El prolífico baterista y productor jamaiquino Lowell “Sly” Dunbar, leyenda del reggae, falleció a los 73 años tras padecer una larga enfermedad.

La compañera de toda la vida de Dunbar, Thelma, contó que Sly había disfrutado de un domingo "estupendo. Vinieron amigos a visitarlo y todos lo pasamos genial, comió bien... Sabía que estaba enfermo, pero no que estuviera tan enfermo".

Sly y el bajista Robbie Shakespeare, quien falleció en diciembre de 2021, conformaron un prolífico dúo de productores y sección rítmica conocido como Sly y Robbie, o simplemente los Gemelos Riddim, que trabajaron con numerosas estrellas de la música de Jamaica y del mundo.

Lowell Fillmore “Sly” Dunbar nació el 10 de mayo de 1952 en la capital jamaiquina, Kingston. Empezó a tocar a los 15 años en la banda The Yardbrooms y a los 20 conoció a Robbie Shakespeare, con quien tocó en The Revolutionaries. Ambos formaron equipo oficialmente por primera vez en Word, Sound and Power, la banda de acompañamiento de Peter Tosh.

En 1980 lanzaron su propio sello discográfico, Taxi Records, que les permitió controlar su creatividad y trabajar con una larga lista de artistas consagrados, como Black Uhuru, Bob Dylan, Fugees, Grace Jones, Gregory Isaacs, Herbie Hancock, Ian Dury, Jimmy Cliff, Joe Cocker, Mick Jagger, Serge Gainsbourg, Marianne Faithfull, No Doubt, Simply Red y Sinéad O'Connor, entre muchos otros.

Hay quienes estiman que Sly y Robbie podrían ser los artistas más prolíficos de la historia, tras participar en unas 200.000 canciones.